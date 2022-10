Greccio, rinnovato il trentennale gemellaggio con Betlemme nel nome di Francesco

Francesca Sammarco 04 ottobre 2022 a

"Ogni volta che le persone si ascoltano l'un l'altra umilmente e apertamente, i loro valori condivisi e le loro aspirazioni diventano ancora più evidenti. Le diversità non vanno viste come una minaccia ma come una fonte di arricchimento". Le parole di Papa Francesco, incise in inglese e in italiano, sono state scelte per la targa consegnata dal sindaco di Greccio Emiliano Fabi alla delegazione palestinese di Betlemme al termine del consiglio straordinario di ieri pomeriggio, durante il quale è stato rinnovato il gemellaggio trentennale tra le due municipalità di Greccio e Betlemme, siglando un nuovo documento.

Un anno con Francesco nella Valle Santa per le celebrazioni del primo presepe

La giornata di ieri ha ufficialmente inaugurato gli eventi in programma per "Greccio 2023" e gli 800 anni dal primo presepe. Ieri mattina la visita alla "Cappelletta' a circa 1200 metri di altitudine, dalla quale la delegazione ha potuto avere la vista completa sulla Valle Santa e i santuari francescani rimanendone affascinati. Eremo di San Francesco, la cappelletta venne ristrutturata nel 1712 da Papa Clemente XI. La delegazione palestinese è composta dal vice sindaco di Betlemme Nader F.M. Rahil e dalla consigliera comunale Sandy G.H. Ballout alla sua prima esperienza fuori Betlemme "entrare in Italia miha dato un senso di pace". Con un ringraziamento all'ex sindaco Angelo Ilari che siglo' il gemellaggio nel 1992, il sindaco Fabi ringrazia anche il comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario (presente il manager culturale Paolo Dalla Sega), i Lions di Rieti che resero possibile il gemellaggio (presente il consigliere e addetto stampa Maurizio Simonetti).

Il vescovo Pompili muove il primo passo a Verona

"Betlemme e Greccio si stringono ancora una volta nel segno della pace universale, nella gioia e nella letizia che scaturiscono da gesti autentici ed eventi straordinari quanto naturali come quello della nascita di un bambino. La vostra presenza qui, oltre ad essere motivo di orgoglio e riconoscenza, riempie i nostri cuori di gioia e speranza - dichiara il sindaco Fabi - vi accogliamo con la stessa letizia con cui si vede un amico dopo tanti anni". La città di Betlemme è ancora circondata dall"occupazione "ma noi chiamiamo sempre la pace e sentiamo il vostro calore. Grazie dell'invito, siamo felici di essere i primi a celebrare gli 800 anni del Presepe con voi. Il nostro obiettivo è portare avanti questo legame e portarlo ad alti livelli nei campi in cui è possibile. Il Signore benedice Greccio e Betlemme". La consigliera Aurora Caprioli con delega alle politiche giovanili concorda con il vice sindaco di Betlemme ' i rapporti vanno mantenuti e coltivati nel tempo, invito i giovani a impegnarsi e capire l'importanza di questo gemellaggio come esperienza di crescita". Il saluto di San Francesco "Il Signore ti dia pace" lo dà il frate guardiano Domenico, che questa mattina sarà al Santuario con i bambini delle scuole, il loro messaggio di pace, la lettura del Cantico. Al termine scambio di doni: alla delegazione di Betlemme insieme alla targa donata la copia della lettera apostolica Admirabile Signum firmata a Greccio dal Papa. In dono a Greccio, invece, la capanna del presepe intarsiata in legno di ulivo.

Gemellaggio Greccio-Betlemme, al via le celebrazioni

