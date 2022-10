Rieti, in duemila hanno preso parte alla camminata per la vita

03 ottobre 2022 a

La Camminata per la vita nella sua VI edizione ha aperto ufficialmente a Rieti e provincia, l'Ottobre Rosa l'importante campagna di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica promossa dalla Regione Lazio che sul territorio reatino è stata organizzata dalla ASL di Rieti in collaborazione con l’ALCLI Giorgio e Silvia e la LILT. Torna dopo due anni di stop pandemico, l’atteso evento di prevenzione organizzato in particolare dall’ALCLI DONNA, il gruppo di volontari che si occupa tutto l’anno di screening e prevenzione. Un’onda verde si è diffusa per le vie cittadine attraversando piazza Vittorio Emanuele e Piazza Cavour. Migliaia di persone di tutte le età con i propri amici a quattro zampe hanno invaso pacificamente il capoluogo sabino. “Sono commossa nel vedere tante persone che hanno deciso di pensare alla propria salute, hanno preso consapevolezza di un potente strumento che abbiamo per combattere il tumore, che è proprio la prevenzione –ha dichiarato la presidente dell'ALCLI ODV, Santina Proietti che ha voluto ringraziare la folla accorsa alla Camminata, il personale sanitario che ha raccolto tutte le prenotazioni allo screening della giornata e tutte la associazioni presenti, i musicisti della Bande musicali partecipanti che volontariamente hanno dato la disponibilità per intrattenere la comunità – Naturalmente ringrazio tutti i volontari dell’ALCLI DONNA in primis che ancora una volta hanno messo tanto impegno, sacrificando tempo ed energia per dare un aiuto concreto ai malati. I volontari sono la nostra grande forza e ringrazio la città che come sempre ci dà affetto e fiducia”.

Molto soddisfatta dell'iniziativa anche il direttore sanitario della ASL di Rieti, la Dott.ssa Assunta De Luca: “Ringraziamo le associazioni di volontariato per la collaborazione e il contributo che offrono al potenziamento del progetto di prevenzione. Le postazioni del coordinamento screening della ASL, installate presso il Campo scuola, hanno registrato circa 600 adesioni ai tre percorsi di screening gratuiti. Un dato importante, quasi il doppio rispetto all’edizione precedente. Ascolteremo le vostre necessità – ha sottolineato il direttore sanitario De Luca - in base all’esito degli screening, le persone saranno contattate dalla ASL e inserite nei percorsi di prevenzione”. Anche il responsabile degli screening della ASL e Primario della Radioterapia, Mario Santarelli dopo aver portato i saluti della Direzione Generale, ha sottolineato l'importanza della Camminata per la vita, che con questa edizione 2022 post pandemica ha avuto il record di partecipazione cittadina. “Questa manifestazione ha sicuramente portato risultati notevoli nella diffusione della cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, risolutiva nella lotta la tumore. Potremmo dire che - un test ti salva la vita -per racchiudere il senso di questa giornata”. Presenti alla giornata anche altri medici tra cui il Dott. Maurizio Giovannone, Dott. Alessandro Gigliozzi, Dott.ssa Paola Bonaiuti, Dott.ssa Micaela Di Pietro, Dott.ssa Roberta Pace, Dott.ssa Antonella Morgante, già Direttore della Nefrologia e Dialisi, Dott. Walter Valentini,

I risultati molto positivi dello “screening day del 2 ottobre” sono stati annunciati dalla Responsabile dell'ALCLI DONNA, Marisa Sciarrini: “E' con gioia che faccio un primo bilancio della Camminata per la Vita che ritorna dopo due anni di stop, ed è stato subito una grandissima dimostrazione di affetto da parte non solo della città ma anche della provincia. Abbiamo visto intere famiglie camminare con noi, associazioni di volontariato provenienti da molti comuni, abbiamo ascoltato le note di ben quattro Bande musicali che hanno suonato tutte insieme veicolando un messaggio importante che solo l’unione può fare forza e che non devono esistere campanilismi quando si tratta di solidarietà e salute. I numeri emersi dallo screening day sono importantissimi perché dietro ad ogni numero c’è una persona che sta difendendo la vita. L’ obiettivo dell’ALCLI Donna che è da sempre la sensibilizzazione delle persone sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, credo sia stato raggiunto vista la presenza numerosa.” Anche Marisa Sciarrini ha voluto ringraziare tutte le Istituzioni che hanno collaborato all'iniziativa: ASL di Rieti, il Comune di Rieti, la Questura, la Polizia Municipale e tutti gli amministratori presenti. Un plauso a tutti i volontari che non si sono risparmiati per la riuscita dell'evento, ad iniziare dallo chef volontario, Mario Piras con i suoi collaboratori che hanno preparato un'amatriciana per centinaia di persone. I primi dati emersi dalla giornata rilevano che ci sono state quasi 600 adesioni ai tre esami gratuiti di prevenzione per il tumore alla mammella, alla cervice uterina e al colon retto. Quasi il doppio dell'edizione precedente.

