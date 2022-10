Silvia Cipriani, al vaglio degli inquirenti le telecamere sulla via Salaria

Paola Corradini 04 ottobre 2022 a

In attesa che vengano effettuati l’esame del DNA, quello tossicologico e l’autopsia sui resti di Silvia Cipriani, la settantasettenne scomparsa nel nulla il 21 luglio scorso e ritrovata una settimana fa insieme alla sua auto nei boschi sotto Montenero, ad oggi si va avanti per ipotesi che ormai sono diventate due: la donna ha deciso di togliersi la vita scegliendo un posto dove poter trascorrere i suoi ultimi minuti in solitudine oppure qualcuno, in quel bosco ha portato sia lei che la sua Fiat Palio station wagon. Saranno le prossime ore quindi con l’esito degli esami forensi sui resti recuperati dalla scientifica, a fornire risposte più chiare che potrebbero finalmente mettere un punto o comunque dare una svolta a quello che ha tutte le caratteristiche di un giallo estivo conclusosi purtroppo nel peggiore dei modi. Perché ad oggi l’unica certezza è che Silvia Cipriani, postina in pensione che viveva nella casa di Cerchiara è deceduta.

Da quando è stata ritrovata l’auto lunedì scorso, le luci si sono riaccese su una vicenda che sembrava riguardare un fantasma. Perché anche la procura di Rieti inizialmente aveva aperto un fascicolo di scomparsa e quindi erano partite le classiche ricerche intorno all’abitazione e lungo la strada che almeno tre volte a settimana Silvia percorreva con la sua auto per tornare a casa da Rieti. Poi, dopo un mese cambiano le cose con la procura che apre un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere anche se della signora Cipriani non si hanno tracce. La svolta appunto lunedì scorso quando nelle prime ore della mattina un giovane cercatore di funghi, rimasto impantanato con la sua auto, si accorge che a pochi metri c’è la Fiat Palio station wagon. Le ricerche sul posto portano dopo 24 ore al rinvenimento di una scarpa e della borsa appartenente alla donna scomparsa di cui, il giorno successivo, i cani molecolari della Guardia di Finanza troveranno diversi resti ossei tra cui il cranio e il femore. Resti che vengono trasportati presso l’obitorio di Rieti in attesa dell’autopsia che, stando alle ultime notizie, verrà eseguita nei prossimi giorni dal professor Luigi Cipolloni mentre i brandelli di vestiti, come la scarpa e la borsa si trovano alla Scientifica romana. Nei prossimi giorni sul tavolo del procuratore capo ci saranno sia l’esame del DNA che i risultati dell’autopsia.

Nel frattempo proseguono le verifiche da parte della polizia scientifica sulla Fiat Palio per rilevare qualsiasi traccia possa essere utile all’indagine e anche per capire se a Guidare l’auto fino ad un luogo sperduto e difficile da raggiungere sia stata Silvia Cipriani o qualcuno che guidava al suo posto e questo si potrebbe verificare sia dalla posizione del sedile che da resti epiteliali e capelli sui sedili del conducente e del passeggero. Al momento si susseguono voci di ogni genere, soprattutto perché dalla procura, come dalla questura e dalla prefettura, in due mesi sono arrivati soltanto due comunicati e dopo il ritrovamento e di nuovo silenzio. I parenti, chi la conosceva, i compaesani, sono divisi in due fazioni ben distinte, la prima vede parte degli intervistati Convinti che Silvia Cipriani non sarebbe mai potuta arrivare da sola nel bosco dopo la radura e che quindi a portare lì il suo corpo sia stato qualcun altro che l’ha uccisa. Per gli altri invece Silvia Cipriani, come raccontano alcuni negozianti e residenti tra Poggio Fidoni e il Macelletto, l’ex postina non può essere stata uccisa. Tutti la descrivono come una donna circondata da un’aura di bontà e sempre disponibile ad aiutare il prossimo.

