Rieti, ragazzi si filmano mentre uccidono piccione sul ponte pedonale San Francesco

03 ottobre 2022 a

Immagini cruenti che stanno facendo il giro del web da alcuni giorni. Il vide ritrae un giovane intento a uccidere mediante decapitazione un piccione sulla ringhiera del Ponte pedonale di San Francesco. Immagini scioccanti diffuse dalla pagina online “Stop Bullismo e Baby Gang”.

Il volatile viene tirato fuori da uno zaino e tra le battute di altri coetanei presenti viene ucciso in maniera cruenta. Subito si è scatenata l'indignazione sul web con parole di condanna da parte dei più ma anche di incitamento per i ragazzi che, vale la pena ricordarlo, hanno commesso un reato penale.

Le immagini sarebbero già state attenzionate delle guardie zoofile e delle forze dell'ordine mentre associazioni animaliste hanno annunciato di voler presentare una denuncia querela. Non è ben chiaro quando il video sia stato girato. I giovani sembrerebbero studenti. L'autore della barbara uccisione del piccione, in particolare, indossa abbigliamento stagionale (giaccone blu) per cui le immagini dovrebbero essere recenti.

