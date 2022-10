Rieti, monsignor Domenico Pompili nominato amministratore apostolico della diocesi di Rieti

03 ottobre 2022 a

Con una lettera firmata dal Cardinale Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione per i Vescovi, e dal Segretario della Congregazione per i Vescovi, Arcivescovo Ilson de Jesus Montanari, è stato formalizzato al Nunzio Apostolico in Italia, monsignor Emil Paul Tscherrig, il decreto con cui la Santa Sede nomina monsignor Domenico Pompili Amministratore Apostolico della diocesi Rieti a partire dal 1 ottobre 2022.

La disposizione consegue l’inizio del ministero episcopale di Domenico Pompili nella Diocesi di Verona. Pompili è chiamato a portare avanti l’incarico fino alla nomina del nuovo vescovo diocesano.

Alla fine don Domenico succede a se stesso. Seppur temporaneamente. La scelta della Santa Sede di nominare un amministratore apostolico per la diocesi di Rieti appariva, infatti, la soluzione più scontata anche perché, dopo l’annuncio di Pompili nuovo Pastore della Diocesi di Verona avvenuta lo scorso 2 luglio, ancora non si era provveduto a individuare il suo sostituto. Una curiosità: monsignor Pompili, il 23 ottobre del 2021 era stato nominato amministratore apostolico della diocesi di Ascoli Piceno dopo le dimissioni di monsignor Giovanni d’Ercole.

