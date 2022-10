Rieti, sorpresi a spacciare droga in centro storico aggrediscono carabinieri: due arresti

03 ottobre 2022 a

a

a

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno arrestato un trentenne nigeriano e un ventenne italiano nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari, durante un servizio perlustrativo nel centro storico del capoluogo, nel primo pomeriggio, hanno notato il cittadino extracomunitario, che, guardandosi intorno in modo circospetto, stava consegnando qualcosa ad un ragazzo. Insospettitisi, ritenendo di aver assistito ad uno spaccio di stupefacenti, hanno deciso di controllare entrambi.

Ruba catalizzatori, trentenne denunciato dai carabinieri

L’acquirente, però, ha reagito colpendo con un pugno uno dei carabinieri e, nel tentativo di divincolarsi, è riuscito a dargli un morso sul braccio. Anche il giovane extracomunitario, per sottrarsi al controllo, ha spintonato violentemente l’altro militare. La professionalità dei militari ha permesso di immobilizzare e arrestare in flagranza entrambi gli uomini, già noti alle forze di polizia. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire addosso allo straniero 9 dosi di eroina.

Denunciato 35enne trovato in possesso di 133 grammi di marijuana

L’acquirente, invece, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 19 centimetri di lunghezza complessiva. Per tale ragione risponderà anche del reato di porto ingiustificato di armi. I militari hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 10 e 3 giorni. La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. di Roma per le analisi volte a verificare la quantità di principio attivo presente.

Rischio truffe agli anziani, i carabinieri incontrano i cittadini di Montebuono

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.