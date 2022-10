Rieti, indice di criminalità: in aumento (5,9%) i reati sul territorio

03 ottobre 2022 a

C'era una volta Rieti isola felice? A giudicare dai dati pubblicati da Il Sole 24Ore relativi all'indice di criminalità pubblicata oggi si registra, infatti, un leggero aumento di reati. In particolare Rieti si posiziona in 69esima posizione con 4.144 denunce per 100 mila abitanti nel 2021 (+5,9%). Rieti, in ogni caso, resta lontana dalle zone dell’indice di criminalità de Il Sole 24 Ore. Analizzando nel dettaglio gli indici si nota il dato praticamente nullo delle rapine nei negozi.

In arrivo nuove telecamere, presto in funzione 43 sistemi di sorveglianza

La provincia di Rieti, inoltre, è quinta per omicidi da incidenti sul lavoro e nono per gli incendi. Dati questi, che permettono di poter dire che il fenomeno criminalità sul territorio è ancora decisamente sotto controllo anche se il +5,9% di denunce dall’ultima rilevazione mettono Rieti tra le città con un aumento maggiore di reati. Un campanello d'allarme che non può essere sottovalutato.

Furbetti del reddito di cittadinanza. Tre denunce per truffa in concorso

