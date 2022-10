Giovane alpinista precipita per 20 metri sulle montagne della Duchessa

02 ottobre 2022 a

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuto per un complesso intervento di soccorso sulla parete nord del Murolungo sulle montagne della Duchessa, in provincia di Rieti, al confine tra Lazio e Abruzzo. Nel primo pomeriggio di oggi (2 ottobre) un ragazzo di una cordata formata da 4 giovani, tutti di 26 anni e residenti a Roma, è precipitato per circa 20 metri, presumibilmente a causa di un cedimento di un appiglio. Il giovane alpinista è finito poco più sotto - su un terrazzamento roccioso - inizialmente perdendo conoscenza e procurandosi diversi traumi. Sul posto sono giunti gli uomini del Soccorso Alpino, i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza, un'eliambulanza della Regione Lazio e un elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente dall'Abruzzo. Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato recuperato tramite verricello dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino a bordo dell'eliambulanza e trasportato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Gli altri tre ragazzi, spaventati per l'accaduto, sono stati recuperati dall'elicottero dei Vigili del Fuoco e riaccompagnati in località Cartore dove avevano lasciato l'automobile.

