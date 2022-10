Piano rifiuti provinciale verso l'aopprovazione

03 ottobre 2022 a

Il Piano rifiuti è pronto e nelle prossime settimane dovrebbe essere approvato dal consiglio provinciale. Durante l’estate il presidente Mariano Calisse aveva presentato il documento ai sindaci e adesso si aspetta solo il via libera dell’approvazione. Per il momento viene completamente messa da parte l’ipotesi di un aumento della Tari per il 2023. La preoccupazione venne a galla il 10 luglio, con l’approvazione della legge regionale sulla costituzione degli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, completando il processo di riorganizzazione del sistema di gestione dell’intero ciclo dei rifiuti nel Lazio. Un ampio programma normativo e amministrativo, avviato alcuni anni fa, che ha visto elaborare e approvare il Piano rifiuti regionale 2019-2025. Gli Ato avranno compiti di pianificazione dei fabbisogni e di assegnazione dei servizi per la gestione integrata del sistema dei rifiuti. Una funzione e una responsabilità diventate ancora più importanti alla luce delle recenti criticità nella gestione dei rifiuti urbani. Ogni territorio diventa responsabile della propria gestione dei rifiuti e chi non lo farà andrà incontro a delle sanzioni. Lo stesso comune di Rieti, se non avrà la capacità di smaltire i propri rifiuti sul territorio, senza mandarli in altri Ato, andrà incontro ad una sanzione del 5% pari a circa 300/400 mila euro l’anno. Ma con l’approvazione provinciale, ogni problema sembra essere scongiurato. Il punto fondamentale del nuovo Piano è rappresentato dalla possibilità di dar vita a nuovi impianti di raccolta e smaltimento. Tutto verrà messo sotto l’attenta analisi di tecnici, che con uno studio determinato, provvederanno, dove ci sarà l’effettivo bisogno alla creazione di impianti. Tra le province del Lazio, quella di Rieti per la gestione dei rifiuti sembra quella più in salute. Il vasto territorio accompagnato da circa 150 mila abitanti, permettono una solida e facile gestione. Inoltre, secondo il Catasto dei rifiuti sezione nazionale, nel territorio la raccolta differenziata in dieci anni è passata dal 10,17% al 57,09%. “Nelle prossime settimane – ha commentato il presidente della provincia, Calisse – verrà approvato il nuovo Piano dal consiglio provinciale. E’ una notizia di notevole importanza per il territorio, per i cittadini e soprattutto per un argomento strategico e fondamentale come quello dell’ambiente”.

