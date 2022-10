Gemellaggio Greccio-Betlemme, al via le celebrazioni

03 ottobre 2022 a

Il primo evento del comitato nazionale per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe sarà da vivere già da questa settimana, da oggi fino a mercoledì 5 ottobre, quando Greccio rafforzerà il legame con Betlemme. “Sarà la prima iniziativa che vedrà impegnato il comitato nazionale - dice il presidente e sindaco di Greccio, Emiliano Fabi - e sarà rappresentata dalla celebrazione del trentesimo anniversario del gemellaggio fra la città di Greccio e la municipalità di Betlemme. Un legame forte che trova le sue radici nella Natività e nell’universale messaggio di pace che san Francesco volle inviare con la sua rappresentazione in mezzo alla nostra comunità”.

Il programma partirà oggi e si articolerà tra momenti pubblici e momenti privati. In mattinata la delegazione di Betlemme composta dal vicesindaco e dalla consigliera comunale, visiterà la Cappelletta, la cui chiesa è stata edificata da San Francesco come rifugio per lo spirito e l’anima. Tra i momenti aperti al pubblico, alle ore 16.30 il Comune di Greccio ospiterà in sala consiliare un consiglio comunale straordinario a cui parteciperanno oltre alle municipalità di Betlemme anche gli ex sindaci di Greccio e i membri de consiglio, delle associazioni e dei Lions Club Rieti Varrone che nel 1992 contribuirono in maniera determinante al gemellaggio con la municipalità di Betlemme.

Domani sul piazzale del santuario di Greccio alle ore 10.30 consegna dei doni simbolici dei bambini, realizzati dalle scuole e lettura di un appello di pace.

Nella mattina del giorno successivo, mercoledì 5 ottobre, la delegazione si sposterà a Rieti per una visita ai luoghi salienti della città, mentre nel pomeriggio ci si sposterà di nuovo a Greccio.

Nel pomeriggio alle ore 16 si terrà la cerimonia di intitolazione di largo Betlemme, già largo Velita, antistante la sala consiliare Giovanni Velita. Alle 17 ore nella chiesa di San Michele Arcangelo, il concerto d’organo del maestro Dario Paolini, e infine alle ore 18 scambio di saluti e consegna della medaglia di ricordo dell’evento.

