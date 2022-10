Violenza sulle donne in aumento, i dati del centro Nido di Ana

03 ottobre 2022 a

Quello della violenza sulle donne è un fenomeno preoccupante ed in continuo aumento anche nel Reatino. Il centro antiviolenza il Nido di Ana ha raccolto da gennaio ad agosto di quest’anno 38 richieste di aiuto da parte di donne vittime di abusi o violenze. Delle donne prese in carico che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza, il 66% è italiana, il 45% è laureata, il 66% ha un’occupazione, l’85% ha subito una violenza intra-familiare, il 96% ha subito violenze multiple. Inoltre, nel 90% dei casi l’autore della violenza è il partner o ex partner. Nel 2021 le richieste di aiuto arrivate al Centro sono state 52. Purtroppo le violenze più riscontrate sono schiaffi, mani in gola, calci, lancio di oggetti, schiaffi in faccia, pugni, distruzione degli oggetti. Ci sono i numeri. Così inquietanti nella loro freddezza: crescono anche dopo l’entrata in vigore del Codice rosso, la legge sulla violenza familiare e di genere che dall'agosto 2019 ha accelerato i tempi per intervenire e ha aggravato le pene. Il Nido di Ana è stato fondato nel 2005, ad oggi sono state prese in carico 277 donne vittime di violenza. Lo scorso anno il Centro ha redatto un protocollo d’intesa con le istituzioni e le forze dell’ordine allo scopo di creare una rete efficace per combattere la violenza contro le donne e i minori. “Oltre al numero crescente delle richieste di aiuto - ha commentato la fondatrice del centro antiviolenza il Nido di Ana, Alberta Tabbo - la difficoltà più grande è rappresentata dalla scarsa disponibilità economica, dovuta alla mancanza di fondi e finanziamenti regionali e statali, che oltre ad essere pochi, arrivano ogni tre anni. Un problema enorme, che ovviamente penalizza ancora di più tutte quelle donne già vittime di abusi e violenze. Il nostro operato possiamo definirlo di volontariato”. Una piaga terribile dele paese, che solo a chiacchiere viene chiamato civile. Secondo recentissimi dati Istat, il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner.

