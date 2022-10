Vicenda Reset, giovedì incontro in Regione

03 ottobre 2022 a

Settanta lavoratori ancora in stato di agitazione che aspettano gli ultimi stipendi, con l’inverno ormai alle porte che invece non aspetta nessuno e con ogni probabilità presenterà un conto salatissimo fatto di bollette e di aumento impazzito dei beni primari. Ed è per questo che la situazione che stanno vivendo i lavorati della Reset, azienda reatina che produce impianti per le energie rinnovabili, va affrontata e risolta rapidamente, prima che arrivi il peggio. E’ per questo che Cgil, Cisl e Uil hanno tirato dentro la Regione Lazione che a stretto giro ha risposto fissando un incontro per giovedì prossimo alle ore 15 per cercare di individuare soluzioni ai problemi dell’azienda e dei lavoratori. Il confronto tra sindacati e azienda si è aperto da qualche settimana ed è continuo e collaborativo. “Tutti ci stiamo mettendo il massimo impegno - ha sottolineato il segretario provinciale Fiom Cgil, Luigi D’Antonio – perché l’obiettivo principale è quello di salvaguardare l’azienda e quindi i posti di lavoro. Importante sarà il ruolo delle istituzioni che in questi casi possono proporre aiutare a trovare un punto d’intesa tra le parti e superare eventuali problematiche”.

Giovedì oltre alla Fiom, saranno presenti anche Uilm e Fm Cisl. Lo stato di agitazione dei lavoratori va avanti finche non arrivino risposte dall’azienda, una delle più attive tra quelle presenti nel nucleo industriale reatino che lavora in un campo in forte espansione. Nei giorni scorsi si è tenuto, presso la sede di Confindustria Rieti, un incontro tra la direzione aziendale della Reset e le organizzazioni sindacali territoriali. A richiedere il confronto proprio i sindacati per fare il punto sull’attuale situazione aziendale e soprattutto sulle prospettive future. “Dalla riunione - recitava la nota dei sindacati - è emerso chiaramente che sussistono difficoltà dovute in parte anche all'attuale situazione del mercato e nonostante ci siano commesse importanti con impianti da realizzare da qui a fine anno, si registrano problemi per portarle a termine”.

Questa situazione ha portato inevitabilmente gravi difficoltà a lavoratrici e lavoratori che iniziano ad avere problemi legati al ritardo dei pagamenti degli stipendi. “Al termine del confronto con i vertici dell’azienda si sono svolte le assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori e - sottolineano i sindacati - si è percepito il forte stato di preoccupazione per il loro futuro lavorativo. Alla luce di tale situazione abbiamo deciso di proclamare lo stato di agitazione e di richiedere un incontro a livello istituzionale”. Incontro che puntuale è arrivato. Giovedì forse sapremo come e in che tempi potrà essere affrontata questa crisi che tutti i soggetti in campo vogliono risolvere prima che arrivi l’inverno.

