Matteo Tortora da Corvaro per la sesta volta campione del mondo di fisarmonica

Con 19,21 punti Matteo Tortora, quindicenne di Corvaro, si è qualificato primo alla 47.a edizione del premio Pif (Premio Internazionale della Fisarmonica) Città di Castelfidardo che si è svolto dal 28 settembre al 2 ottobre, con la partecipazione di big e astri nascenti del panorama musicale, l’orchestra filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia, giovane maestro e musicista tra i più brillanti e apprezzati della sua generazione. In questa edizione Matteo Tortora si è esibito con la fisarmonica varieté nella categoria virtuoso junior ed è campione del mondo per la sesta volta. Secondo classificato Francesco Perna con il punteggio di 19,08 e terzo Francesco Scarselli con 18,6. Presidente della giuria Gianluca Pica. Matteo è allievo del maestro Danilo Di Paolonicola della scuola teramana, si è esibito con gli strumenti della ditta Paolo Soprani the Italian Accordeon “che ringrazio per la professionalità e la qualità degli strumenti”, dichiara il Maestro Di Paolonicola, orgoglioso del suo miglior allievo sin da quando era ancora bambino. Il Premio PIf, diretto dal maestro Antonio Spaccarotella, è promosso da Comune e Pro Loco di Castelfidardo, con il patrocinio di Regione Marche, Camera di Commercio di Ancona e il sostegno di Amma (Associazione marchigiana degli imprenditori e artigiani della fisarmonica) ed è il premio mondiale più ambito per i fisarmonicisti. A maggio, sempre a Castelfidardo, presso il Salone degli Stemmi, Matteo aveva partecipato, qualificandosi, alle selezioni nazionali dei fisarmonicisti per partecipare alla finale della 75° Coupe mondiale (CIA), in programma dal 4 al 9 Ottobre a Zofingen, in Svizzera. E il 4 ottobre Matteo non può che essere in Svizzera, accompagnato da mamma Rosalba Spacca e papà Luca “e se vincerà anche questo premio avrà vinto tutto ciò che si può vincere” commenta papà.

Francesco Sammarco

