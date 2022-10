Rieti, il vescovo Pompili muove il primo passo a Verona

Paola Corradini 02 ottobre 2022 a

“Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica, da questo momento il vescovo Domenico Pompili è pastore della santa Chiesa di Verona”. Sono le 17.01 quando il vescovo Giuseppe Zenti pronuncia queste parole che segnano il passaggio di testimone con il nuovo vescovo di Verona Domenico Pompili che si insedia così sulla Cattedra della città veneta. Monsignor Pompili ha fatto il suo ingresso nella cattedrale di Santa Maria Assunta con il suo inconfondibile sorriso ed ha sfilato accanto ai fedeli e alle autorità, in prima fila anche il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e il presidente della Provincia Mariano Calisse. “Lo aspetteremo di nuovo a Rieti, ogni volta che vorrà e potrà. Una terra alla quale resterà legato anche dell’importante impegno nell’ambito dell’Ottavo centenario del primo Presepe di Greccio” hanno detto Sinibaldi e Calisse.

A Verona, per assistere alla cerimonia dell’insediamento sono arrivati almeno 150 reatini, alcuni con pullman organizzati altri con il treno o con auto private. Monsignor Domenico Pompili ha raggiunto il pulpito e per la prima volta a parlato davanti alla folla di fedeli di cui da ieri sarà il nuovo pastore. Lo ha fatto con la semplicità e la chiarezza che hanno sempre contraddistinto la sua persona, sia durante le celebrazioni che in ogni altra occasione in mezzo alla gente. Queste le sue parole per l’inizio del suo ministero pastorale a Verona. “Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: ‘Violenza!’ e non salvi?”. Le domande angosciate di Abacuc risuonano alle nostre orecchie per la loro impressionante attualità. Vien da chiedersi: siamo forse davanti al baratro di una guerra nucleare? La fede nasce sempre da una interrogazione lancinante che fa uscire dall’isolamento e mette in movimento. La nostra generazione, a dire il vero, tende a censurare le domande. Mentre suscitare gli interrogativi è vitale per non lasciarsi sopraffare dalla banalità. Non a caso, la chiesa veronese nel Sinodo del 2002 si è identificata con una domanda, quella posta da Gesù ai suoi contemporanei: “Che cosa cercate?”.

A dare risposte sono capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio. E Gesù un genio lo è. Se è vero che pone centinaia di domande: c’è chi è arrivato a censirne ben 217. La fede nasce dalle domande. E il primo compito della Chiesa è risvegliarle, suscitarle, provocarle. Il dono che è Dio stesso va “ravvivato”, rivitalizzato, perché è un’esperienza che cresce insieme con noi. La fede cristiana, infatti, non è mai una “consuetudine”, non sopporta un’appartenenza generica, ma esige una scelta consapevole. In particolare, per essere trasmessa la fede chiede di soffiare sul fuoco del presente e non sulle ceneri del passato. La fede è invisibile, ma irresistibile. Essa è pervasiva, mai spavalda. Sa contaminarsi, senza perdere la propria identità; non guarda ai risultati, ma attrae per sé stessa. Senza Dio, infatti, manca una visione e si finisce per inseguire il frammento, camminando verso il niente. E’ questo oscuro presentimento di procedere verso il vuoto che dà le vertigini. Soprattutto ai più giovani che detestano un’esistenza piatta e monotona”. E poi il riferimento al primo passo che Domenico da oggi muoverà nella nuova chiesa di Verona: “Mi prefiggono una cosa semplice e alla portata di tutti” e cita prima Dietrich Bonhoeffer teologo tedesco protagonista della resistenza al Nazismo e le sue parole ‘vorrei imparare a credere’ per ritrovare il respiro della vita che è Dio” per poi chiudere con i versi del poeta e mistico medievale, Rumi: “Noi siamo dei flauti, ma il soffio è tuo, Signore. Noi siamo dei monti, ma l’eco è tua”.

