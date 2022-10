Rieti, il Comune di Fara in Sabina affida ai privati 28 aree verdi

01 ottobre 2022 a

a

a

E' stato pubblicato sul sito del Comune di Fara in Sabina l’avviso pubblico per l’affidamento a privati di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale (parchi comunali, parchi gioco, rotatorie spartitraffico), tramite contratto di sponsorizzazione.

Piano di rientro, salta l'incontro Minoranza: “Comune nel caos”

“L’Amministrazione comunale intende infatti promuovere e incentivare la partecipazione di singoli, imprese e associazioni presenti sul territorio alla cura e alla manutenzione delle aree verdi di proprietà del Comune, per una maggiore coesione del tessuto sociale; ma anche per migliorare lo standard estetico delle aree verdi, conseguendo al contempo un risparmio di spesa”.

De Santis (Pd): “Da anni non si fa luce sullo stato finanziario dell'ente”

Con delibera di Giunta sono state individuate dall’Amministrazione comunale 28 aree verdi da affidare tramite avviso pubblico a privati mediante contratto di sponsorizzazione, riconoscendo allo sponsor un ritorno di immagine grazie all'esposizione di cartelli pubblicitari. I soggetti privati interessati dovranno far pervenire al Comune di Fara in Sabina, Settore V “Gestione e sviluppo delle infrastrutture e del territorio”, all’indirizzo Pec [email protected], apposita domanda firmata digitalmente, specificando nell’oggetto l’indicazione “Domanda per la sponsorizzazione di aree verdi comunali” entro le ore 12 del giorno 31 ottobre.

In arrivo nuove telecamere contro spaccio, bullismo e atti vandalici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.