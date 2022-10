Rieti, il Comune di Fiamignano cerca volontari per la Protezione civile

01 ottobre 2022 a

Il comune di Fiamignano è alla ricerca di giovani volontari da arruolare per formare la squadra della Protezione civile. C’è tempo fino a domani per rispondere al bando che l’amministrazione comunale ha indetto nella ricerca di volontari per costituire la prima squadra di Protezione civile. Una iniziativa che segna un passo importante sul territorio del Cicolano dove il gruppo di protezione civile si impegnerà in attività di: previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in caso di calamità naturali.

Al bando possono aderire giovani dai 18 anni di età compiuti e la partecipazione alle attività senza finalità di lucro. La creazione di un’apposita squadra di volontari della Protezione Civile ha funzione di organo strumentale del Comune di Fiamignano e può lavorare unitamente alle squadre del municipio stesso. L’esigenza nasce dal fatto che il territorio di Fiamignano è area a rischio idrogeologico, sismico e di incendi boschivi.

L’appello è rivolto ai giovani non solo del comune di Fiamignano ma a tutti quelli dell’intera provincia che vogliono contribuire alla salvaguardia di questo bellissimo territorio, come spiega l’assessore comunale Domenica Rinaldi che ha voluto fortemente questo progetto e spiega che il nostro piano comunale è concepito per garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita “civile” messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici per questo serve l’apporto di tutti. Il comune interverrà fornendo divise, corsi specifici di formazione e addestramento. Le domande dovranno pervenire a mano presso l’ufficio protocollo dell’amministrazione comunale di Fiamignano o per e-mail all’indirizzo [email protected] entro le ore 12 di lunedì 3 ottobre.

