Rieti, rinnovati i contratti di 126 lavoratori interinali della Asl

Rinnovati per due mesi, il tempo necessario per il cambio di azienda di somministrazione – dall’attuale Lavorint Spa di via Pennina alla nuova vincitrice della gara d’appalto -, i contratti di 126 lavoratori interinali presso l’Azienda sanitaria locale. L’esercito degli interinali, in realtà, è più numeroso – arrivando a circa 200 persone - perché comprende anche quei lavoratori impiegati per brevi sostituzioni di persone in malattia o altro, mentre i 126 hanno un rapporto più continuo con la Asl. Il loro contratto con la Lavorint era scaduto due giorni fa, a fine settembre, e i gruppi di opposizione in consiglio comunale - Rieti Città Futura, T’immagini e Centro Democratico –, si ricorderà, avevano espresso, tramite una nota stampa, la preoccupazione circa le politiche della Asl reatina in materia di personale, temendo che la scadenza potesse suggerire il taglio dei lavoratori nonostante il prezioso lavoro svolto in diversi servizi e reparti dagli interinali a garanzia dei servizi sanitari della collettività.

Che, cioè, quei rapporti potessero “essere non rinnovati in virtù di decisioni che non tengono assolutamente conto della quotidiana fatica che l’intera Asl e l’ospedale fanno per poter garantire i servizi essenziali alla nostra comunità”. A quelle preoccupazioni aveva risposto immediatamente la direzione dell’Azienda sanitaria locale di via del Terminillo sottolineando che “non sarà assunto alcun provvedimento o procedura di riduzione del personale” e aggiungendo che “si tratta di un’informazione che poteva essere reperita chiamando l’azienda, senza ricorrere ad una inusuale e pretestuosa nota stampa”.

Un rischio, quello del taglio degli interinali e, conseguentemente, dei servizi da garantire ai cittadini, che non esiste visto il rinnovo contrattuale per 60 giorni, termine dopo il quale ci sarà il passaggio alla nuova agenzia di somministrazione che avrà vinto la gara d’appalto.

