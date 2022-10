Rieti, ex istituto sperimentale Strampelli nel degrado. Presentato esposto in Procura

02 ottobre 2022 a

“L’ex istituto sperimentale della cerealicoltura “Nazareno Strampelli” di Campomoro, proprietà dell’amministrazione comunale, è in stato di abbandono e fino ad oggi nessuno ha provveduto alla ristrutturazione delle parti danneggiate del fabbricato dal terremoto dell’agosto 2016, per il quale il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Crea) nel 2018, ha ricevuto, da un ente assicurativo romano, la somma di 316.875,14 quale risarcimento dei danni subiti”. Le parole sono di Tito Cheli, presidente del comitato in difesa del centro Strampelli che prosegue la sua battaglia. “C’è il rischio che la struttura dello Strampelli subisca danni irreparabili, quindi il 5 settembre, ho denunciato il tutto alla Procura della Repubblica di Rieti ed alla Procura della Repubblica della Corte dei Conti del Lazio”.

Il presidente poi ricostruisce la storia del gioiello di Campomoro. “Il Crea, il 18 dicembre del 2020, ha riconsegnato al comune, che ne è il legittimo proprietario sin dalla sua costruzione, l’ex istituto sperimentale della Cerealicoltura di Campomoro, liberato dalla servitù dell’utilizzo senza, però, “girare” al Comune la somma ricevuta dall’assicurazione per eseguire i lavori di recupero delle strutture danneggiate. Allo stato attuale - continua Cheli -, l’ex istituto Strampelli, ormai privato anche della qualifica di “istituto di ricerca”, non è agibile ed è pericolante nella parte danneggiata dal sisma. Nel fabbricato sono conservati gli strumenti e le cartelle degli studi del grande scienziato oltre che le centinaia di teche in vetro contenenti tutte le qualità di grano, prodotte dal genetista attraverso i suoi studi, condotti proprio in quella sede. Certamente, un patrimonio storico unico al mondo".

"Una situazione che evidenzia il mancato rispetto dell’ordinamento costituzionale, in particolare dell’art.9 che prevede la tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale ed un disinteresse permanente degli organismi governativi di competenza, oltre che una violazione delle relative norme del codice dei beni culturali e della disciplina civilistica previste dall’ordinamento giudiziario”.

