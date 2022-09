Rieti, Don Valerio Shango: "Silvia Cipriani è stata uccisa. Chi sa parli"

01 ottobre 2022 a

In attesa dell'esito delle analisi sui resti umani trovati nei pressi dell'auto di Silvia Cipriani, continuano le indagini coordinate dalla Procura di Rieti. Sono ancora molti gli aspetti da chiarire della vicenda. Anche Don Valerio Shango, direttore dell’Ufficio diocesano Problemi Sociali e Lavoro di Rieti, ha detto la sua intervistato da RaiUno per La Vita in diretta. Il prelato infatti sottolinea come “all’incidente non ci ho mai creduto, questo è un depistaggio.

Recuperata la Fiat Palio di Silvia Cipriani trovata in un bosco nei pressi di Montenero

Una donna che parte da Rieti, percorre la Salaria per Roma, da lì esce e finisce in una strada così isolata, no non è possibile". Per don Valerio "la macchina nel punto in cui è stata ritrovata prima non c’era, perché la gente frequenta questi boschi e pensate che se c'era la macchina non venisse notata?". Per don Valerio Shango "la donna è stata ammazzata da qualche altra parte, ci deve essere un basista che conosce questa cosa e che ha orchestrato tutto ma non è una sola persona ad aver agito; come ha fatto altrimenti a scappare da quel posto? Ci deve essere almeno un’altra macchina.

Rieti, ritrovati nel bosco i resti di Silvia Cipriani la donna scomparsa due mesi fa

Il grande quesito è chi e perché ha fatto del male a Silvia, si parla del movente economico, c’è tanta violenza che ha tirato fuori questa pandemia, ma arrivare ad ammazzare una persona e a occultarne il cadavere. C'è troppa omertà da queste parti, chi sa qualcosa lo dica” conclude do Valerio Shango direttore dell’Ufficio diocesano Problemi Sociali e Lavoro di Rieti.

Ritrovato il cranio di Silvia Cipriani

