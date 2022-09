Rieti, il vescovo Domenico Pompili da oggi alla guida della Diocesi di Verona

01 ottobre 2022 a

Il vescovo Domenico Pompili si insedia oggi, sabato 1° ottobre, nella diocesi di Verona. Pompili dopo la nomina dello scorso 2 luglio prenderà il posto di Giuseppe Zenti che si è dimesso per limiti di età. Per l'ex pastore della Chiesa di Rieti sarà una giornata ricca di impegni nei quali visiterà e si presenterà a tante realtà del territorio veronese, dal santuario mariano di Madonna della Corona, a Spiazzi di Ferrara di Monte Baldo, dove già alle ore 9 presiederà la preghiera pubblica del Rosario.

Alle ore 10.30 sarà alla Casa circondariale di Montorio per una visita privata ai detenuti, cui seguirà alle ore 11.30 un passaggio dalla mensa del convento dei frati minori di San Bernardino. Poi alle 14 l’incontro con i giovani di tutta la diocesi nella basilica di San Zeno con i quali pregherà sulla tomba del Santo Patrono della Chiesa veronese. Alle 14.30 camminata per le vie della città fino alla Cattedrale, alle 16.30 l’Eucaristia con il rito dell’Accoglienza, durante il quale, verrà formalizzata la presa di possesso del nuovo incarico; al termine della messa l’incontro con le autorità cittadine.

Ad accompagnare Pompili anche molti fedeli reatini. Don Domenico, però, non lascerà del tutto Rieti e i reatini. L’ex vescovo continuerà a mantenere il suo incarico nel Comitato nazionale per l’Ottavo centenario del primo Presepe di Greccio. Pompili è stato di fatto nominato come interlocutore della Cei per la gestione degli eventi 2023-2026.

