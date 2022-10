Rieti, treni trimodali per Roma: la consegna slitta a primavera

Monica Puliti 01 ottobre 2022 a

“Slitta dal primo quadrimestre all’autunno prossimo la scadenza per dotare Rieti di una rete di treni bimodali. Purtroppo la pandemia ha rallentato i lavori, ma l’impegno verrà rispettato, e lo faremo con grande attenzione”. Era maggio del 2021 quando l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Mauro Alessandri, a margine di una videoconferenza sul tema delle dighe e dei bacini idrici del Reatino - sollecitato sull’argomento dal consigliere regionale Fabio Refrigeri che gli aveva domandato, appunto, delle tempistiche necessarie perché il collegamento ferroviario veloce con Roma via Terni attraverso i treni bimodali diventasse realtà –, aveva risposto così. La pandemia sembra un brutto ricordo, ma dei treni bimodali, diventanti in corso d’opera trimodali, non c’è ancora traccia nonostante di essi si parli da anni e nonostante la richiesta, nel 2019, della Regione a Trenitalia dei 3 bimodali ad alimentazione diesel ed elettrica per la Rieti-Terni-Roma, costruiti presso le officine ferroviarie di Pistoia per un investimento complessivo di 76 milioni.

Da allora, gli annunci sul loro arrivo si sono susseguiti puntuali di 6 mesi in 6 mesi con lo stesso assessore Alessandri che a giugno del 2021 aveva parlato di uno slittamento della consegna ad ottobre dello stesso anno salvo, a novembre, sapere del cambiamento del progetto con la trasformazione dei bimodali in trimodali per ridurre le emissioni di anidride carbonica grazie all’attivazione, quando le locomotive entrano in città, delle batterie; quindi l’annuncio da parte di RFI di un nuovo slittamento a “primavera prossima”, quella, cioè, appena passata: siamo arrivati a fine settembre ma dei nuovi treni ancora nulla. Nel frattempo l’ad di Trenitalia ha fatto sapere che Ferrovie dello Stato ha scelto la Sicilia per il debutto del nuovissimo treno Blues, dotato appunto dei tre sistemi di trazione: elettrica, diesel e batteria.

“Un treno - è stato detto nel corso dell’annuncio – tecnologicamente molto evoluto, sostenibile e meno energivoro dei predecessori”. Dunque, le prime consegne dei trimodali avverranno in Sicilia dopodiché, commenta Gabriele Bariletti, vice presidente dell’Osservatorio regionale trasporti Lazio, “Trenitalia, avendo acquisto i treni, può decidere come e quando consegnare anche a Rieti i 3 trimodali per raggiungere Roma, via Terni, più velocemente: le ultime notizie parlano della prossima primavera”.

