Rieti, panificatori: a rischio 60 imprese e 480 lavoratori

01 ottobre 2022 a

a

a

Con l’aumento indescrivibile delle bollette, che già da ottobre segnerà un 59% in più, sono tante le attività che rischieranno grosso. Prima fra tutti la categoria dei panificatori. La protesta disperata a Napoli dei rappresentati del settore, potrebbe coinvolgere altre città. I manifestanti in Campania hanno fatto sentire la loro voce inscenando delle esequie per il loro comparto. Hanno fatto sfilare una bara - con tanto di fiori funebri – con scritto: “Con l'aumento del gas, dell'energia elettrica e delle materi prime, e per la totale assenza del governo italiano, è mancata all'affetto dei suoi cari la panificazione”. Un dramma che coinvolge anche il Reatino.

La Provincia pronta a realizzare impianti fotovoltaici in 32 edifici scolastici

“La situazione difficile – ha commentato il presidente dell’Associazione panificatori della provincia di Rieti, Fabrizio Fiorentini – è sotto gli occhi di tutti. L’aumento del costo del Gas e della luce, sta provocando delle enormi preoccupazioni. Saranno inevitabili gli aumenti dei prezzi, con una conseguenza che colpirà i clienti, il nostro settore e tutti i dipendenti. In questo momento, oltre a far sentire la nostra voce, dobbiamo assolutamente tutelare la qualità delle nostre aziende, con materie prime eccellenti, proteggendo i clienti da ingredienti non certificati e non rintracciabili. Scendendo nei dettagli – ha continuato il presidente Fiorentini – già dal 2021 al 2022 il prezzo per l’acquisto di una pagnotta di pane è aumentato del 20%. E la previsione per il 2023 non sarà certo delle migliori”. Nel territorio Reatino il settore ha dei numeri importanti. Secondo l’Associazione panificatori sono presenti sulla provincia di Rieti, 60 attività, con circa 480 dipendenti. Anche per il presidente della Confcommercio di Rieti, Leonardo Tosti, "la situazione è grave resa ancora di più difficile dalla mancanza di provvedimenti seri per la produzione del nostro grano".

Produzione olio +20% ma un'azienda su dieci è in perdita

Mentre, per Danilo Giovannelli, proprietario del panificio “Pane al Pane”, di Via Matteucci a Rieti c'è "troppo silenzio, dobbiamo farci sentire, dobbiamo intervenire con delle proteste pacifiche e civili, ma nello stesso tempo dirette. Sono disposto anche ad una chiusura di 10 giorni conseguitivi della mia attività, per far capire alle istituzioni la situazione drammatica, che stiamo vivendo. Dalla pandemia fino ad ora, avevamo due attività con 8 dipendenti. Ora è rimasta una sola, dove a lavorare siamo io e mia madre”. A preoccupare ancora di più famiglie ed imprese è stata, la comunicazione dall’Autorità di regolazione per l’energia (Arera), che ha confermato un aumento del 59% per le bollette, già da ottobre. La causa è ormai nota a tutti: l’aumento dei prezzi all’ingrosso del gas è dovuto alla guerra in Ucraina, ai timori sulla sicurezza dei gasdotti e alle tensioni finanziarie del momento. Il rincaro del 59% è calcolato sul consumo di energia elettrica di una famiglia tipo, ovvero con consumi medi di 2.700 kilowattora all’anno, per la quale, in questo modo, la spesa per la luce da gennaio a dicembre cresce a 1.322 euro, più del doppio dei 632 euro del 2021.

Caro energia: ora rischiano anche le società sportive

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.