Ruba catalizzatori, trentenne denunciato dai carabinieri

Aveva rubato un catalizzatore qualche mese fa in una frazione di Collevecchio. Ora i carabinieri lo hanno identificato e denunciato. I militari della stazione di Stimigliano, nei giorni scorsi, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un trentenne di origine campana, in trasferta in Sabina, per furto di catalizzatori. Le indagini sono state avviate a seguito di un furto di una marmitta con catalizzatore di un’auto, perpetrato ad aprile scorso a Poggio Sommavilla, frazione di Collevecchio, nel parcheggio antistante alla stazione ferroviaria. La visione delle immagini estrapolate da circuiti di videosorveglianza privata presenti in zona ha consentito ai militari sabini di arrivare all’identificazione dell’uomo.

La successiva perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Rieti, effettuata in Campania congiuntamente ai militari della locale stazione, ha consentito di rinvenire e sequestrare quattro catalizzatori privi di numero identificativo. Sono ancora in corso le indagini volte ad acclarare con certezza la provenienza del materiale in sequestro

