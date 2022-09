Presto un nuovo ufficio postale nella frazione di Borgo Quinzio

30 settembre 2022 a

Per il momento di ufficiale non c’è ancora niente. Ma i rumors degli ultimi giorni sembrerebbero essersi fatti davvero consistenti, al punto di immaginare davvero che uno dei problemi che negli ultimi mesi ha creato i maggiori disagi alla frazione di Borgo Quinzio, la riapertura dell’ufficio postale di via Salaria Vecchia, sia ormai prossimo alla risoluzione.

Premessa d’obbligo. Fino a quando una comunicazione ufficiale di Poste Italiane non certifichi l’imminente riapertura del presidio non si può parlare di ufficialità, ma secondo quanto si apprende per le vie del borgo sembrerebbe proprio che nei prossimi giorni prendano il via i lavori per la realizzazione di un nuovo ufficio postale a servizio della frazione.

“Nuovo”, perché da quanto si apprende il presidio non riaprirà dov’era ubicato prima, ma in un locale non molto lontano, con il cui proprietario Poste avrebbe raggiunto un accordo di locazione per poter installare i nuovi sportelli per la cittadinanza. La notizia, neanche a dirlo, ha fatto in breve tempo il giro del paese, dal momento che l’assenza dell’ufficio postale ha causato non pochi disagi ai residenti, costretti a recarsi fino a Passo Corese per poter effettuare le operazioni postali, o anche per incassare le pensioni, oppure ad Acquaviva di Nerola per poter usufruire dello sportello bancomat. Con tutte le difficoltà del caso.

“Apprendiamo dalla stampa che nei prossimi giorni sembrerebbero prossimi a partire i lavori di allestimento ed adeguamento del nuovo Ufficio Postale di Borgo Quinzio – commentano gli esponenti de “Il Ponte”, che con il loro consigliere di mino

