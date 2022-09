PalaSojourner, lunedì il sopralluogo: curve verso la riapertura

30 settembre 2022 a

Sono pronte le riaperture delle curve del PalaSojourner. Dopo la pulizia delle aree esterne, tutto pronto anche per la riapertura delle curve, infatti tutto il materiale previsto dal piano antincendio è già stato quasi assemblato nello stabile. A dare la bella notizia è stato il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, in un post sul suo profilo Facebook. Ricordando alcune tappe dell’importante Palazzo dello sport, va sottolineato, che nell'estate del 2007, visto il ritorno della Serie A a Rieti, furono eseguiti dei lavori di ristrutturazione per adeguare l'impianto agli standard richiesti: furono aggiunte delle nuove entrate, sui gradoni, furono montati i seggiolini, l'impianto di illuminazione fu rifatto per adeguarlo alle esigenze televisive e vennero aggiunte delle tribune mobili al di sopra di quelle già esistenti in cemento. Anche l'impianto audio venne completamente rifatto con il posizionamento di quattro grandi casse audio sotto la copertura all'altezza del centro campo. A seguito di questi lavori, la capienza è divenuta di 3.550 posti tutti a sedere, e l'impianto fu dotato di un sistema di videosorveglianza interna. “Lunedì – ha spiegato Calisse – abbiamo un sopralluogo per pianificare l’inizio dei lavori di montaggio compatibile con allenamenti e partite ed entro pochi giorni sarà tutto pronto per presentare finalmente la Scia, documento fondamentale che scongiurerà la chiusura del palazzo! Inoltre stiamo condividendo con le due società un protocollo per l’utilizzo degli spazi che in questo momento difficile dovuto all’innalzamento dei costi di energia e gas

