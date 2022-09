Personale sanitario interinale, oggi scadono 200 contratti

30 settembre 2022 a

Scadranno oggi i contratti dei circa 200 lavoratori interinali della Asl reatina, che verranno però prorogati. La rassicurazione è giunta ieri dalla stessa direzione dell’azienda di via del Terminillo dopo la nota, diffusa in mattinata, dei gruppi consiliari di opposizione - Rieti Città Futura, T’immagini e Centro Democratico – in cui si esprimeva “grande preoccupazione per le scelte che potrebbe fare la nostra Asl in materia di politiche del personale”. “Non sarà assunto alcun provvedimento o procedura di riduzione del personale” assicurano dalla direzione, aggiungendo poi che “si tratta di un’informazione che poteva essere reperita chiamando l’azienda, senza ricorrere ad una inusuale e pretestuosa nota stampa”. Nella quale i consiglieri adombravano appunto l’ipotesi che quei contratti potessero “essere non rinnovati in virtù di decisioni che non tengono assolutamente conto della quotidiana fatica che l’intera Asl e l’ospedale fanno per poter garantire i servizi essenziali alla nostra comunità”. “Questa scelta – aggiungevano dall’opposizione - appare in netto contrasto con la volontà manifestata dall’Azienda sanitaria locale di investire sul personale per aumentare e qualificare i servizi erogati. Il mancato rinnovo di decine di operatori, oltre a minare pesantemente la già fragile stabilità economica di persone e famiglie in questo difficile momento storico, mette a repentaglio l'erogazione dei servizi essenziali e getta nello sconforto gli altri operatori

