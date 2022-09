Abbatte con la motosega e ruba gli alberi del vicino, denunciato

29 settembre 2022 a

Aveva già caricato la legna sul furgone e pronti ad essere portati via ma l’arrivo dei carabinieri forestali ha mandato all’aria il suo piano all’apparenza perfetto. Il problema, poi, era che gli alberi abbattuti con tanto di motosega appartenevano al vicino di proprietà. Per questo i carabinieri forestali di Monterotondo hanno denunciato per furto, danneggiamento e violazione del vincolo paesaggistico un 22enne residente a Marcellina. L’operazione dei militari è scattata a seguito della denuncia presentata da un 60enne, anche lui di Marcellina, proprietario di un’area boschiva di circa 450 metri quadrati non recintata e sottoposta a vincolo paesaggistico in località “Paonici-Carticina”. I militari hanno accertato che il giovane aveva sconfinato nella proprietà del vicino, danneggiato e tagliato dieci querce senza autorizzazione, portando via i tronchi.

