Borgorose, riaperta al pubblico la villa comunale Sabbatelli

29 settembre 2022

Borgorose, riconsegnata alla popolazione la villa vomunale ‘Sabbatelli’, dopo alcuni mesi di chiusura per lavori di riqualificazione e ampliamento, con i fondi del programma Leader del Gal Salto Cicolano (220 mila euro). Nuove recinzioni e parcheggio esterno, messa in sicurezza, illuminazione, arredi, piantumazione di alberi, ampiamento dell’area a disposizione, ma soprattutto un nuovissimo campetto polivalente in erba sintetica intestato a Ettore Perondi, che è stato immediatamente inaugurato dalle scuole di calcio per bambini Asd Borgorose e Sporting Rieti di Corvaro. L’amministrazione comunale ha consegnato una targa a Mario Pacilli (attaccante del Taranto, nato a L’Aquila, cresciuto a Torano di Borgorose), in segno di orgoglio per la sua straordinaria carriera calcistica. “Questo è il luogo ideale per organizzare grandi eventi – dichiara il sindaco Mariano Calisse – ci mancava un campo di calcetto. E’ la dimostrazione dell’importanza del Gal (Gruppo di azione locale), obiettivo al quale le amministrazioni devono guardare per intercettare fondi europei. L’organizzazione di Birra del Borgo ha già comunicato che a giugno prossimo tornerà ad organizzare ‘il B&B day”. Nei prossimi giorni pubblicheremo il bando per la gestione del campo e la manutenzione dell’area”. Prossimo obiettivo è la sistemazione dell’area esterna al Museo Archeologico del Cicolano a Corvaro. Intanto doenica alle 16 nella sede del Museo lo spettacolo ‘Amor mi mosse che mi fa parlare’: intreccio poetico musicale tra l’amore nella Commedia di Dante Alighieri e le canzoni di Franco Battiato di e con Roberto Baldassari e Natalia Magni dell’associazione teatrale Dieghesis, le musiche di Battiato sono arrangiate ed eseguite dal vivo da Maria Gabriella Marino (voce) e Luca Scognamiglio (pianoforte).



