Rieti, ecco l'elenco dei primi progetti finanziati con i fondi del Pnrr

Nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, sono stati approvati nella Regione Lazio 67 interventi nell’ambito della rigenerazione urbana, rifunzionalizzazione degli edifici pubblici, conservazione e fruizione dei beni culturali, impiantistica sportiva ed infrastrutture per circa 50 milioni di euro. L’ufficio speciale per la ricostruzione Lazio ha ricevuto dalla struttura commissariale un’anticipazione del 30% del finanziamento complessivo, pari ad euro 13.230.774. Ad oggi è stato possibile individuare gli interventi, che verranno realizzati nei singoli comuni del Reatino.

Nel comune di Rieti è prevista la riqualificazione dell’edificio denominato "ex ospedale civile" in via Tancredi (nella foto), la riqualificazione del "circolo di lettura", parte del complesso del Teatro Flavio Vespasiano, l’adeguamento e la rifunzionalizzazione di un edificio di proprietà della provincia (ex bosi) da adibire a deposito museale, l’intervento di recupero dell'ex seminario vescovile, con opere strutturali, impiantistiche e di finitura finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali ed infine la rigenerazione del manto della pista di atletica e riqualificazione degli impianti tecnologici dello stadio di atletica Guidobaldi, Per il Comune di Accumoli, l’intervento più importante prevede il completamento della realizzazione di una nuova piazza su aree demolite nella frazione Villanova, con l’installazioni di luci led e la predisposizione di un arredo urbano. Ad Amatrice è previsto il recupero dell’area dismessa dell’ex depuratore, l’ampliamento del campo sportivo "Paride Tilesi" e la riqualificazione della strada comunale in via Madonna della Porta. Ad Antrodoco gli interventi più importanti riguarderanno la riqualificazione e recupero del belvedere in località Rocchetta e la riqualificazione e recupero degli spazi pubblici del quartiere "Le Vicenne".

Nel Comune di Borbona è prevista la rigenerazione urbana in Piazza Martiri 4 aprile. Nel Comune di Borgovelino il principale intervento vedrà la riqualificazione del parco fluviale in via dello Sport. L'intervento prevede la realizzazione di un parco attrezzato e il collegamento delle sponde del fiume velino attraverso un ponte pedonale. A Cantalice l’intervento più importante vedrà, oltre alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, la sistemazione di vie e sottoservizi del centro storico e il miglioramento di piazza Bivio. Inoltre, i lavori di riqualificazione e rigenerazione indirizzata ai parchi urbani, campi sportivi, spazi pubblici e strade comunali, coinvolgeranno Castel Sant’Angelo, di Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone e Posta. Infine, a Rivodutri prevista il ripristino dell’officiosità idraulica del canale di Santa Susanna e la realizzazione di un centro logistico a villaggio Santa Maria tramite la realizzazione di due strutture polifunzionali e area camper.

