Rieti, la Moschea diventa ricovero notturno per richiedenti asilo e rifugiati

L.S. 29 settembre 2022 a

a

a

Non più rifugiati in mezzo alla strada o sotto i ponti. Infatti, è stato siglato un protocollo d’intesa tra l’assessorato alle politiche sociali del Comune, il Samaritano odv della Caritas Diocesana e l’Associazione Arabi insieme per la gestione di un riparo notturno di tipo emergenziale, sito in via Nuova, nei locali messi a disposizione dalla moschea di Rieti. L’obiettivo della collaborazione è la creazione di un sistema coordinato pubblico-privato sociale volto al miglioramento delle condizioni dei richiedenti asilo e rifugiati che si trovano nel nostro territorio, privi di un ricovero notturno e in attesa di essere inseriti nei circuiti di accoglienza istituzionali gestiti dalla Prefettura e dal Comune di Rieti. “Il ricovero, reso possibile grazie alla proposta del Comune, è gestito interamente con fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio destinati ai Comuni titolari di progetti Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) - spiega l’assessore Giovanna Palomba – con l’obiettivo di attivare interventi finalizzati a promuovere l’inclusione sociale dei richiedenti asilo e rifugiati presenti sul territorio”. L’accoglienza presso il ricovero è gestita dall’Associazione Arabi insieme dalle ore 19 fino alle ore 8 con possibilità di fare doccia e prima colazione.

Una nuova moschea in città per sostenere la comunità islamica reatina



EMERGENZA La chiusura della Mensa di Santa Chiara e il riparo notturno comunale di via della Verdura pieno, ha creato problemi a una coppia di senzatetto costretta a dormire in un ricovero di fortuna in piazza Cavour. “La Mensa di Santa Chiara ha chiuso, il dormitorio di Rieti è pieno. Due signori anziani, senza casa, stanno dormendo all’aperto. Un situazione allarmante soprattutto in previsione dell’inverno e delle notti fredde. In molti si sono fermati a dare da mangiare alla coppia di anziani in difficoltà” la segnalazione di un residente.

Concluso incontro tra buddhisti, islamici e cristiani a Fara in Sabina



MENSA SANTA CHIARA In attesa del trasferimento nei locali dell’ex Seminario trasformata in Casa della carità, i volontari della Mensa di Santa Chiara potranno continuare il servizio di refezione per i più bisognosi nei locali di proprietà dell’amministrazione comunale di via Santa Agnese. Il Comune, attraverso l’assessorato alle politiche sociali guidato da Giovanna Palomba, sta facendo gli ultimi sopralluoghi per verificare gli spazi che saranno adibiti a cucina. Una soluzione temporanea che permetterebbe di distribuire pasti caldi al coperto e in una sede sicura e accogliente per i tanti ospiti.

I musulmani a Cicchetti: "Restauriamo la chiesa di San Benedetto in cambio di una moschea più grande"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.