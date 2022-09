Rieti, ritrovati nel bosco i resti di Silvia Cipriani la donna scomparsa due mesi fa

28 settembre 2022 a

Sono stati ritrovati nel pomeriggio i resti di Silvia Cipriani, la 77enne reatina scomparsa lo scorso 21 luglio. Oltre ai resti ritrovati anche alcuni indumenti che si presume appartenessero alla donna. I reperti rinvenuti nello stesso punto dove ieri erano state ritrovare la borsa e una scarpa, sono stati immediatamente portati a Roma per la verifica del Dna. Tutto lascia comunque intendere che quei resti siano proprio dell'ex postina. La zona del ritrovamento è ancora presidiata dalle forze di polizia e vigili del fuoco.

Recuperata la Fiat Palio di Silvia Cipriani trovata in un bosco nei pressi di Montenero

Le ricerche, dopo i ritrovamenti di ieri, erano ripartite questa mattina all'alba. La svolta delle indagini in pochi giorni: lunedì il ritrovamento dell’auto in zona Scrocco a Montenero Sabino da parte di un cercatore di funghi, ieri come detto, l'individuazione di una scarpa e della borsa appartenenti a Silvia Cipriani e oggi, anche grazie all'impiego di un elicottero ma anche delle Unità Cinofile e il Soccorso Alpino la scoperta di resti umani che in attesa del responso delle analisi della scientifica sembrano appartenere proprio all'anziana donna. La notizia del ritrovamento è stata confermata anche dalla Procura di Rieti che sta coordinando le indagini. (seguono aggiornamenti)

Donna scomparsa: dopo l'auto trovate tra i boschi borsa e una scarpa di Silvia Cipriani

