Fara in Sabina, per il sindaco Cuneo niente elezione alla Camera ma la Lega aumenta i consensi

Paolo Giomi 28 settembre 2022

Alla fine neanche l’ottimo 17,27% - più del doppio della media nazionale, e in assoluto dato più alto di tutta la provincia di Rieti – è bastato al sindaco Roberta Cuneo per centrare lo storico accesso alla Camera dei Deputati in quota Lega, che avrebbe regalato al territorio il primo parlamentare della sua storia. Troppo sotto le attese il risultato ottenuto al livello nazionale dal partito di Matteo Salvini, troppo poco influente il contributo dato dal resto del collegio – basti pensare che a Viterbo anche Angelo Fusco, fino a qualche mese fa riferimento della Lega nel nord del Lazio, è rimasto fuori -, e troppo cervellotico il meccanismo dei resti e dei contro-resti del Rosatellum, che nel concedere parlamentari a pioggia ai moderati di Maurizio Lupi, fermi a poco più dell’1%, ha praticamente resto vano ogni calcolo sui resti per il primo cittadino farense.

Pazienza. Perché se da una parte la Cuneo – che pure sperava nell’impresa – ha sempre considerato la candidatura alla Camera come una candidatura di servizio, dall’altra parte il consenso ottenuto dalla Lega a Fara Sabina è un chiaro messaggio ai coordinamenti provinciale (su tutti) e regionale, in vista dei due importantissimi appuntamenti elettorali di inizio 2023. Parafrasando, la sindaca di Fara c’è e vuole dire la sua, sia a Rieti che (chissà) a Roma.

Dove guarda di certo anche Fratelli d’Italia, che oltre a Trancassini porta in parlamento un altro sindaco Sabino, Alessandro Palombi, primo cittadino di Palombara e neoparlamentare meloniano, in un tripudio di consensi che fa del partito di Simone Fratini in assoluto la prima forza politica di Fara Sabina, come nessuno mai prima d’ora. Un dato con cui, per ammissione dello stesso coordinatore farense di FdI, tutti dovranno fare i conti. “Fermiamo dal principio ogni velleità di retropensieri o pettegolezzi – esordisce Fratini – il nostro gruppo di maggioranza è coeso e unito nel sostegno al sindaco Cuneo, da qui fino alla fine della consiliatura. Certo, il grande lavoro svolto dal nostro gruppo, che ci ha regalato un risultato storico (il 37% ottenuto al Senato, tra i dati più alti di tutto il centro Italia), è un qualcosa che non può non essere considerato”. Sia ora che in futuro.

