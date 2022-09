Rieti, donna scomparsa: dopo l'auto trovate tra i boschi borsa e una scarpa di Silvia Cipriani

P.C. 27 settembre 2022 a

Indagini ad una svolta decisiva. Dopo il ritrovamento dell'auto oggi sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio una scarpa e la borsa riconducibili alla signora Silvia Cipriani, la 77enne reatina scomparsa lo scorso 21 luglio. Le ricerche, ripartite proprio questa mattina dopo il ritrovamento, come detto, dell’auto della donna in zona Scrocco a Montenero Sabino con un elicottero ma anche con le Unità Cinofile e il Soccorso Alpino. Sul posto anche la Polizia Scientifica. Le ricerche per la giornata di oggi sono state interrotte a causa dell'oscurità e ripartiranno domani mattina.

Recuperata la Fiat Palio di Silvia Cipriani trovata in un bosco nei pressi di Montenero

Dopo due mesi di ricerche, con l'impiego notevole di forze di polizia e volontari, che hanno riguardato prima Cerchiara, dove la 77enne viveva, e poi la città dove Silvia Cipriani era residente in via delle Orchidee. Ora invece la svolta in località Scrocco a Montenero Sabino. Del caso Silvia Cipriani si sono occupati tutte le maggiori testate televisive nazionali che anche ieri pomeriggio, diffusasi la notizia del ritrovamento della borsa e di una scarpa erano presenti sul luogo.

Ex postina scomparsa da oltre un mese: ci sarebbe un indagato

