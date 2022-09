Elezioni, Trancassini: “Reatino da valorizzare”. Pronto un posto nella squadra di governo

28 settembre 2022 a

Il giorno dopo il trionfo elettorale è già tempo di mettersi al lavoro. Anzi, per Paolo Trancassini, l’unico parlamentare reatino che tornerà a Montecitorio dei quattro della passata legislatura, c’è da continuare il lavoro iniziato e che l’elettorato, stando alle quasi 110 mila preferenze ottenute, oltre il 50% dei voti, ha dimostrato di aver apprezzato. Il frutto di una campagna elettorale, quella portata avanti in queste settimane “passando più tempo tra la gente e meno mediatica” ha sottolineato l’ex sindaco di Leonessa ormai pronto al salto di qualità anche se lui si rimette “alla volontà del partito”, saranno loro eventualmente “a decidere il suo futuro e, molto probabilmente, una poltrona da sottosegretario nel nuovo governo di centrodestra a trazione di Fratellli d’Italia, che si appresta a nascere. Trancassini non nasconde di ambire a qualcosa di più del “semplice” ruolo di parlamentare come fatto fino ad oggi in virtù “dell’esperienza acquisita in questi anni”. Insomma, se sono rose fioriranno ma una cosa è certa “non mancherà l’impegno per il Reatino che sarà maggiore e incisivo” visto che sarà l’unico rappresentante del territorio “che merita di essere sostenuto e valorizzato”.

Trancassini, da coordinatore regionale del partito della Meloni non nasconde la soddisfazione per una vittoria “andata ben oltre ogni più rosea aspettativa” che ha ribadito la crescita esponenziale avuta da FdI nel Lazio “frutto di un lavoro meticoloso e della preziosa opera dei militanti e degli amministratori locali”. “La rielezione di Paolo Trancassini, con 109.627 voti pari al 50,99%, testimonia il grande lavoro di rappresentanza delle comunità locali compiuto in questi anni, anche dai banchi dell’opposizione, e del radicamento del centrodestra e di Fratelli d’Italia tra la gente - fanno sapere dal partito di Giorgia Meloni di Rieti -.

Peraltro, nel collegio uninominale al Senato del quale fa parte il territorio della provincia di Rieti, Fratelli d’Italia registra la più alta percentuale d’Italia con il 36,5%. Tra i numeri straordinari di questa tornata elettorale emerge anche il risultato di Fratelli d’Italia a Rieti città che, nel collegio, si attesta intorno al 35%, trainando il risultato della coalizione di centrodestra che consegue il 50% dei voti, a riprova dell’apprezzamento rivolto alla classe dirigente locale, capace di conseguire un risultato ancora più largo della media del centrodestra a livello nazionale, al 43,8% alla Camera e al 44,1% al Senato”. Per Fratelli d’Italia “l’elettorato ha premiato la proposta politica più solida, più legata alle necessità della popolazione ed, evidentemente, quella ritenuta più credibile per risollevare le sorti del Paese Reatino. Un grandissimo augurio al presidente Giorgia Meloni, da sempre vicina alla città e alla provincia, che ci auguriamo vivamente possa diventare il primo Presidente del Consiglio donna del nostro Paese” concludono da Fdi Rieti.

