Rieti, nuova aggressione al pronto soccorso. Colpiti alcuni pazienti in attesa

Nuova violenta aggressione la scorsa notte al Pronto Soccorso dell'ospedale De Lellis di Rieti. Poco dopo la mezzanotte un uomo, arrivato in ospedale in ambulanza, dopo essere stato dimesso, è rientrato nella sala di attesa dell’ospedale con un paletto in plastica iniziando a colpire i presenti.

La prima vittima è stato un anziano che, colpito duramente dall’uomo, ha riportato lesioni al volto per le quali si è reso necessario l'applicazione di alcuni punti di sutura. Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto l'uomo a tanta violenza fermata solo dall’intervento di una guardia giurata di turno. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno portato via l’uomo con ancora in mano il paletto di plastica.

Questa mattinata, lo stesso uomo non pago di quanto fatto nella notte al pronto soccorso è stato notato mentre tentava di forzare un furgone nei pressi di un bar in centro cittadino. Per questo motivo è stato arrestato dalla polizia chiamata sul posto.

