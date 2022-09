Rieti, recuperata la Fiat Palio di Silvia Cipriani trovata semi nascosta dalle foglie in un bosco

Paola Corradini 26 settembre 2022 a

È stata ritrovata nella tarda mattinata e recuperata in serata, in una strada senza uscita al termine di un bosco la Fiat Palio appartenente alla settantasettenne di Cerchiara Silvia Cipriani scomparsa il 21 luglio scorso. È stato Bruno Cingolani un uomo del circondario a rinvenire la macchina dopo essere stato a funghi. Il giovane nel momento in cui doveva ripartire a bordo della sua auto si è accorto di essersi impantanato nel fango e mentre aspettava l’arrivo del carro attrezzi per poter uscire dalla pozza di fango, guardandosi intorno si è accorto di un’auto parzialmente nascosta da foglie e frasche.

Avvicinatosi ha riconosciuto la Fiat Palio segnalata come appartenente alla signora Silvia Cipriani. L’autovettura aveva gli sportelli chiusi e i finestrini alzati anche se le chiavi non c’erano. L’unica cosa rinvenuta all’interno è stato il documento di circolazione mentre mancava completamente qualsiasi oggetto personale appartenente a Silvia Cipriani. L’auto sembrava fosse stata parcheggiata nel punto dove è stata trovata e una buona parte era coperta da rami e foglie. Stando alle prime ricostruzioni e testimonianze, Silvia Cipriani non avrebbe avuto alcun motivo per raggiungere un luogo così impervio a circa 30 km dalla sua abitazione di Cerchiara. Starà ora agli inquirenti ricostruire quanto accaduto e come la Fiat Palio sia potuta finire in uno slargo al termine di una strada senza uscita che viene percorsa esclusivamente dai residenti. Rimane in piedi la mancanza del corpo della donna come pure l’ipotesi di un possibile omicidio con l’assassino o gli assassini che avrebbero potuto trasportare la Fiat Palio fino al bosco per poi disfarsi del corpo o addirittura avere prima nascosto il corpo altrove e poi portato l’auto in una zona impervia dove ci sono soltanto boschi.

Anche perché, pur sforzandosi, risulta alquanto difficile da prendere come ipotesi che Silvia Cipriani abbia raggiunto la radura sperduta per fare non si sa cosa. I prossimi giorni saranno fondamentali, visti i due sopralluoghi della scientifica, i risultati delle indagini che potrebbero portare a breve anche al rinvenimento del corpo. chi vive in questa zona compresa tra Cerchiara e Montenero ha tenuto a sottolineare di non aver visto nei mesi precedenti la scomparsa l’auto di Silvia Cipriani avventurarsi in una strada così dissestata per arrivare poi ad un punto senza ritorno. Qualcuno, anche se lo mormora solo, dice che oltre ai funghi quella del ritrovamento è ricca di fauna selvatica tra cui volpi e cinghiali e se il corpo non fosse stato sotterrato probabilmente sarà ancora più difficile ritrovare le spoglie di Silvia Cipriani. La zona è rimasta pattugliata e le ricerche riprenderanno domani mattina comprendendo un raggio di azione ed indagini molto più ampio.

