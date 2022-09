Poggio Mirteto, l'appello dei carabinieri ad anziani e persone fragili: “Attenzione a truffe e furti”

26 settembre 2022 a

La campagna informativa che l’Arma dei carabinieri svolge in favore delle fasce sociali più deboli, allo scopo di prevenire il sempre più crescente fenomeno delle truffe, nonché quello dei furti in abitazione, prosegue. Presso la Sala della Cultura “Elpidio Benedetti” del Comune di Poggio Mirteto, il comandante della Stazione dei carabinieri di Poggio Mirteto, Luogotenente carica speciale, Rodolfo Nese, alla presenza del vice sindaco, Cristina Rinaldi, ha incontrato e illustrato ai cittadini presenti le tecniche utilizzate dai malintenzionati per carpire, sia in presenza sia al telefono, la fiducia dei malcapitati.

Il luogotenente ha dato utili indicazioni su come difendersi, spiegando che, per qualsiasi dubbio, è sempre meglio chiamare il 112. L’incontro, nel corso del quale è stato distribuito anche un pratico vademecum preparato dal Comando provinciale carabinieri di Rieti, ha ricevuto positivi commenti dagli intervenuti che hanno formulato varie domande al Luogotenente Nese.

I carabinieri invitano i cittadini a diffidare di telefonate sospette e soprattutto di sconosciuti; chiamare le forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112; memorizzare dettagli e particolari che potrebbero essere fondamentali per la successiva identificazione dei presunti truffatori (abbigliamento, tratti somatici, tatuaggi, accessori indossati, automezzi e relative targhe, ecc.).

