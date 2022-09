Rieti, Federfarma: "In provincia consumo record di ansiolitici e antidepressivi"

Marco Staffiero 27 settembre 2022 a

Reatini sempre più ansiosi. Dalla pandemia alla guerra, passando per la paura di perdere il proprio posto di lavoro. Negli ultimi anni la vita è cambiata, dalle naturali certezze delle vecchie generazioni, si è passati per le ultime ad un enorme punto interrogativo, circondato da ogni forma di paura, reale o meno per il futuro. I dati inediti, scorporati per il Corriere di Rieti da FederfarmaRieti, parlano chiaro: sono in costante aumento nel territorio l’uso di ansiolitici e antipsicotici. Basti pensare che nel 2020 sono state vendute 255 mila confezioni di ansiolitici nella provincia di Rieti.

Oltre, il 25% in più dell’anno precedente. Non è finita, nel 2021 le confezioni vendute sono state 312 mila e nei primi 6 mesi del 2022 le vendite di antipsicotici sono state di 175 mila. Stessa situazione per gli antidepressivi, dove nel 2020 sono state vendute 21 mila confezioni, con un aumento del 15% rispetto al 2019. Nel 2021 abbiamo 28 mila confezioni vendute, mentre nei primi 6 mesi del 2022 assistiamo alla vendita di 15 mila confezioni. “Assistiamo senza dubbio – ha commentato il presidente di FerederfarmaRieti, Pierluigi Cortellini – ad un costante e preoccupante aumento di utilizzo di ansiolitici e antipsicotici sul territorio. La preoccupazione della pandemia, ha sicuramente aumentato in maniera importante l’utilizzo, non a caso che dal 2020 assistiamo ad un importante crescita delle vendite di tali farmaci. La somministrazione di ansiolitici negli ultimissimi anni ha coinvolto anche le fasce di età più giovani, poco tempo fa estranee a tale fenomeno”.

Le parole del presidente Cortellini vengono confermate da un recentissimo studio di Espad condotto dall’Istituto Ifc-Cnr, dove in Italia è cresciuto il consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica nelle fasce di età più giovani, in particolare tra le ragazzi tra i 15 e 19 anni. “Negli ultimi anni – ha dichiarato la dott.ssa Tjuana Foffo, referente del Network territoriale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, per la provincia di Rieti – sono aumentati i disturbi legati all’ansia, soprattutto nei confronti delle malattie. Dall’altra parte assistiamo ad una facilità estrema nel somministrare ansiolitici e antidepressivi, anche negli adolescenti, senza prima avere la possibilità di intervenire con altre soluzioni alternative. Ci sono dei casi in cui, come nella fase acuta, il farmaco ha la sua importanza, ma molte altre volte la psicoterapia può avere un valore importante nella cura del soggetto”.

