Elezioni, Giorgia Meloni senza rivali a Rieti e in Sabina

I pronostici hanno confermato la vittoria schiacciante di Fratelli d’Italia. Ma soprattutto quella di Giorgia Meloni. Il risultato delle elezioni Politiche 2022 vedono Fratelli d'Italia come primo partito nel Paese, questo è ancora più vero nel Lazio, dove ha superato ovunque il 30%. Guardando al collegio uninominale Lazio - U01, per quanto riguarda il territorio Reatino, all’interno della coalizione, sia alla Camera che al Senato, il partito più votato è Fratelli d’Italia con circa il 35%. In particolare, alla Camera, Lega tra 7 e 8%, Forza Italia al 7,5% e, a completare la coalizione, Noi Moderati, che non raggiunge il mezzo punto percentuale.

Il pienone del partito di Giorgia Meloni, ovviamente, porta l’onorevole Paolo Trancassini ad essere rieletto. Continuando l’osservazione dei dati nel collegio che interessa Rieti, al Senato seconda forza è la coalizione di centrosinistra che si attesta poco sotto il 22%, col Pd sopra il 17% e Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa sopra al 2%, mentre Di Maio è a mezzo punto percentuale, come a livello nazionale. I 5 Stelle arrivano al 14%, Azione-Italia Viva circa al 6%. Guardando ai dati della Camera, centrosinistra al 27% e Pd poco sotto al 20%, Cinque Stelle al 15,05%, Azione-Italia Viva al 7,74. Per quanto riguarda i dati del Comune di Rieti, alla Camera il centrodestra è vicino al 51% (quasi 11 mila voti per Trancassini) e FdI è al 34,4%, Lega al 7,76%, Forza Italia al 6,90%. Il Pd al 17% in una coalizione di centrosinistra che a Rieti è poco sotto il 25%. I 5 Stelle, che alla Camera esprimevano all’uninominale l’ex consigliere comunale pentastellato Roberto Casanica, sono al 14,09% (per Casanica oltre 30mila voti all’uninominale) mentre Azione-Italia Viva è al 7,01%. Al Senato, Rieti città, rispecchia quanto accade alla Camera: centrodestra al 50% (FdI 35%), centrosinistra al 24% (con il Pd al 17%), 5 Stelle al 13%, Azione-Italia Viva al 7%. Nel comune di Rieti, il candidato più votato è stato Claudio Durigon, del centrodestra con 11.800 preferenze. Facendo un rapido confronto con le passate elezioni del 2018 l’unico partito ad avere un aumento più che considerevole delle preferenze è senza dubbio Fratelli d’Italia.

Il partito guidato da Giorgia Meloni raggiunse nella provincia di Rieti il 7,74%, rispetto il 36% di oggi. La Lega passa dal 17,34 all’8%. Forza Italia nel 2018 raccolse il 12,44% dei voti, con il 7,5% del 2022. Caduta libera per il Movimento 5 Stelle, dove nel 2018 arrivò al 32,53% dei voti, contro il 13,5% di oggi. Nessuna variazione per quanto riguarda il Pd, con il 16,87% dei voti del 2018 rispetto l’attuale 15,5% al Senato e il 17% alla Camera. Per quanto riguarda l’affluenza alle urne è stata del 66,53%.Nel 2018 era stata del 74,43%. Un calo che si registra in tutto il Paese, ma il Reatino è il territorio dove viene segnalato di meno. Il Comune con la percentuale più alta di votanti è stato Borgo Velino con 83,33%, quello con la percentuale più bassa Marcetelli con il 58,57%.

