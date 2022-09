Montenero, trovata nei boschi l'auto della donna scomparsa. Ora si cerca il corpo di Silvia Cipriani

26 settembre 2022 a

Indagini ad una svolta. E’ stata ritrovata apparentemente abbandonata in località Sant’Elia a Montenero Sabino la Fiat Palio grigia targata BG471AW di Silvia Cipriani, la donna scomparsa di casada oltre due mesi. Dell’ex postina, 77enne, però nessuna traccia. Né all’interno del mezzo, né nelle immediate vicinanze. L’autovettura si trova in una zona impervia e ricca di vegetazione, a cui si accede da una strada stretta e che non ha uscita.

A trovarla è stato un uomo di passaggio alla ricerca di funghi: la sua auto è rimasta bloccata nel fango e lui ha chiamato il meccanico per farsi recuperare, accorgendosi della presenza del mezzo della donna scomparsa da oltre due mesi tra la vegetazione.

La macchina non presenterebbe danni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia di Stato. La scientifica ha effettuato rilievi sulla macchina alla ricerca di elementi utili alle indagini. Ora si cerca il corpo della donna che potrebbe essere in zona magari coperto dalla vegetazione.

