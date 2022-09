Elezioni, Paolo Trancassini (FdI) rieletto alla Camera dei deputati con quasi 110 mila preferenze

26 settembre 2022 a

La coalizione di centrodestra vince le elezioni con quasi il 51% e Paolo Trancassini può festeggiare la rielezione a deputato alla Camera dei Deputati. Un successo non solo del partito di Giorgia Meloni ma anche suo personale suggellato anche dai ringraziamenti della stessa leader di Fratelli d'Italia nel discorso della vittoria nella notte.

Trancassini, 59 anni, avvocato ed ex sindaco di Leonessa, si appresta ad una nuova Legislatura dopo che nella precedente era stato anche membro della Commissione Bilancio. Trancassini è anche coordinatore regionale FdI e nel collegio che comprende Rieti, il deputato FdI ha conquistato 109.627 voti come candidato uninominale per la coalizione di centrodestra in cui FdI ha preso il 35%.

Al Senato, nel collegio di Rieti, è stato eletto il leghista Claudio Durigon nell’uninominale. Originario di Latina Durigon è coordinatore regionale della Lega e ha ottenuto 216 mila voti, nel collegio in cui c’è anche Viterbo città.

