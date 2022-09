Elezioni, la coalizione del centrodestra si impone nettamente. Fratelli d'Italia primo partito

26 settembre 2022 a

Anche a Rieti è stato confermato il trend nazionale che ha visto la coalizione di centrodestra e Fratelli d'Italia in particolare affermarsi nettamente. A sezioni ormai scrutinate, alla Camera il centrodestra sfiora il 50% (quasi 11 mila preferenze per Trancassini) e FdI è al 34,4%, Lega al 7,76%, Forza Italia al 6,90%. Il Pd al 17% nella coalizione di centrosinistra che nel capoluogo si avvicina al 25%. Il Movimento 5 Stelle, che alla Camera esprimeva all’uninominale l’ex consigliere comunale pentastellato Roberto Casanica (per lui oltre 30 mila voti all'uninominale), sono di poco sopra al 14% mentre Azione-Italia Viva è al 7,01%. Anche al Senato, la città, si è riproposto il dato della Camera con il centrodestra al 50% (FdI 35%), centrosinistra al 24% (Pd al 17%), Movimento 5 Stelle al 13% e Azione-Italia Viva al 7%.

Se all’uninominale al momento sembra scontata la rielezione di Paolo Trancassini (Fratelli d'Italia) alla Camera dei Deputati, per la parte di proporzionale dove sono presenti la maggior parte di candidati reatini nei listini bloccati, l'attesa sarà più lunga in quanto ci sarà da c’è da aspettare i dati definitivi con relativi calcoli.

Nel Reatino (73 Comuni) l'affluenza definitiva alle urne per il rinnovo di Camera e Senato è stata del 66,53%. Nel 2018 era stata del 74,43%. Nel Comune di Rieti i votanti sono stati il 67,15%, in flessione rispetto alle scorse politiche. Il Comune con la percentuale più alta di votanti è stato Borgo Velino (78%), mentre quello con la percentuale più bassa è stato Marcetelli con il 50%.

