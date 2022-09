Fiamignano, pastore trovato morto a Rascino all'interno della roulotte

Francesca Sammarco 26 settembre 2022 a

Il corpo di un pastore, dipendente di un’azienda agrosilvopastorale di Fiamignano, è stato trovato ieri mattina privo di vita nella sua roulotte, in località fonte Asello, nel territorio del Comune di Fiamignano, proprio all’inizio della piana di Rascino, provenendo da Santa Lucia. L’allarme è stato dato da un altro pastore.

I carabinieri stanno indagando anche se a quanto pare l’uomo sia deceduto per cause naturali. Questo riaccende i riflettori su una situazione critica per le aziende agrosilvopastorali e i propri dipendenti (la maggior parte di origine straniera), per la mancanza di connessione telefonica. Solo in alcuni punti si riesce a captare il segnale ma in caso di emergenze, se non si conoscono i punti e se non si è in grado di raggiungerli, non è possibile chiedere aiuto.

L’uomo avrebbe forse potuto dare l’allarme ed essere soccorso in tempo. Il sindaco Filippo Lucentini esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e sottolinea ancora una volta la necessità di una copertura telefonica su tutto il territorio montano, esteso e frequentato da agricoltori, pastori, turisti, escursionisti: “questo è un problema annoso, abbiamo fatto richiesta ufficiale dal 2011 ma nessun operatore ci ha risposto. Il problema è serio e va risolto sia per il sostegno alle aziende, sia per lo sviluppo turistico, con una copertura su tutta l’area, molto estesa e frequentata”.

