Rieti, anziana sparita nel nulla e il giallo della borsetta

Da più di due mesi non si hanno notizie di Silvia Cipriani, la postina in pensione di 77 anni sparita nel nulla il 21 luglio scorso. Da quel giorno le ricerche e le indagini avviate dopo la denuncia di scomparsa fatta dai familiari non hanno portato a nulla. La donna sembra essersi volatilizzata. Nessuno sa nulla. Parenti, amici e vicini di casa non sanno darsi una spiegazione a distanza di tempo. Un mister fitto come la vegetazione che circonda la sua casa di Cerchiara dove la donna, nonostante un appartamento di proprietà nel capoluogo, preferiva vivere “per accudire gli animali” come raccontano i familiari.

E proprio quei luoghi impervi e la vegetazione fitta in un primo tempo avevano fatto temere che potessero nascondere l’auto e il corpo della donna vittima presumibilmente di un incidente stradale. Invece niente. Al momento nonostante la zona sia stata battuta palmo a palmo dalle forze dell’ordine e sorvolata o più volte dagli elicotteri di vigili del fuoco e carabninieri della sua Fiat Palio grigia e quindi della donna nessuna traccia. Una situazione, questa, che ha portato la Priocura di Rieti ad aprire un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere. Ipotesi, questa, che non viene presa in considerazione dai familiari e soprattutto dal nipote della donna proprietario dell’immobile e dei terreni di Cerchiara. Non ci sarebbero, almeno all’apparenza, elementi tali da sostenere l’ipotesi avanzata dalla Procura così come il movente visto che la donna come detto dai parenti “viveva con i soldi della pensione e conduceva una vita semplice”. L’unica proprietà, oltre all’auto sparita con lei, la casa di Rieti che frequentava di rado. Il caso resto avvolto nel mistero anche perché i vicini giurano di averla vista il giorno dopo la denuncia di scomparsa. Il nipote Valerio e la moglie sono convinti che Silvia sia stata vittima di un incidente stradale con l’auto finita in un dirupo nascosto alla vista dei soccorritori.

La Procura di Rieti, invece, è convinta del contrario e ipotizza il movente economico alla base della scomparsa della donna. Insomma qualcuno che l’abbia irretita. Le indagini si stanno concentrando sulla borsetta nera della donna e sul telefonino ritrovati a casa e che la donna, come testimoniano le immagini di videosorveglianza di un ambulatorio dove si era recata, portava con se. Questo vuol dire che Silvia prima di sparire è tornata a casa e li avrebbe incontrato qualcuno che l’avrebbe fatta sparire. Resta una ipotesi ma che sta prendendo piede nelle ultime ore. Una cosa è comunque certa, a distanza di tempo si aprono ulteriori scenari dolorosi e tutti sono ormai preparati al peggio.

