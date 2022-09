Rieti, alla mensa di Santa Chiara pasti garantiti ma si cerca una nuova sede

L.S. 26 settembre 2022 a

Si accelera per trovare una sede idonea e sicura ai volontari della mensa di Santa Chiara dopo la chiusura per inagibilità dei locali storici all’interno del monastero di Santa Chiara in via San Francesco ormai inagibili. L’appello della responsabile della struttura, Stefania Marinetti, ha riacceso i fari su una situazione che va avanti dal 2016 e che oggi non è più sostenibile anche perché “troppo pericoloso per gli operatori e i volontari che ogni giorno garantiscono di media un centinaio di pasti ai più bisognosi “anche se negli ultimi mesi le richieste sono più che triplicate” sottolinea Stefania Marinetti.

“Nonostante le difficoltà - continua - non siamo fuggiti, siamo rimasti al nostro posto e se non riusciamo a garantire il servizio mensa stiamo provvedendo lo stesso a preparare i pasti e a consegnarli alle decine di persone che ci vengono a trovare”. In questo particolare momento storico i volontari della Mensa di Santa Chiara non vogliono lasciare solo nessuno per questo le altre attività continuano come ad esempio la consegna a domicilio dei pacchi alimentari. “Non siamo stati fermi durante i giorni più difficili della Pandemia - tiene a ribadire Stefania Marinetti - figuriamoci ora anche se siamo stati costretti a chiudere i locali per motivi di sicurezza e per tutelare l’incolumità dei nostri volontari visto che proprio in questi giorni sono tornati a cadere intonaci, calcinacci e tegole nel chiostro all’interno del monastero, proprio nel punto dove passiamo per portare i pasti dalla cucina alla mensa”.

Resta le necessità di trovare una nuova sede in attesa che i lavori di ristrutturazione in corso al Seminario vengano ultimati. E’ li che dovrebbe trasferirsi definitivamente la mensa di Santa Chiara. Intanto il Comune è al lavoro per trovare una soluzione. “Ci siamo subito attivati per individuare soluzioni ponte che possano contribuire a garantire il servizio dei volontari, da qui alla consegna dei locali dell’ex Seminario a piazza Oberdan che la Chiesa di Rieti ha voluto destinare alla Mensa e i cui lavori sono in fase di ultimazione - spiegano il sindaco Sinibaldi e l’assessore Palomba -. Grazie alla azione dell'assessorato alle politiche sociali, che ha coinvolto l'ormai solida e diffusa rete solidale cittadina, compresi diversi imprenditori locali, è stata garantita la continuità nella fornitura dei pasti da parte della Mensa e, soprattutto, è stata già individuata una possibile soluzione ponte presso strutture comunali che permetterà, auspicabilmente, di tornare a fornire anche pasti caldi e a mettere a disposizione luoghi di convivialità per gli ospiti. Una soluzione temporanea che potrà consentire, però, di superare il periodo di conclusione dei lavori della nuova struttura da parte della Curia senza interrompere il servizio e mettendo in sicurezza ospiti e volontari".

