Elezioni, sono 120.194 i reatini chiamati oggi alle urne. Ecco i nomi di tutti i candidati

25 settembre 2022 a

a

a

Il gran giorno è arrivato: oggi, infatti, si vota per le Politiche 2022 in tutta Italia dalle 7 alle 23. In particolare, a distanza di tre mesi dalle elezioni amministrative, i reatini tornano alle urne per il rinnovo del Parlamento (Camera e Senato). Il seggio di riferimento di ogni elettore chiamato al voto è scritto sulla tessera elettorale; Rieti e Provincia sono inseriti nel Collegio elettorale Lazio 2 (con parte del Viterbese). Il Governo sarà composto sulla base dei risultati elettorali, sull’eventuale maggioranza che si andrà a formare e il Presidente del Consiglio sarà incaricato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella proprio in virtù di quanto decreteranno le urne. In tutto il Reatino votano in 120.194 di cui 59.209 uomini e 60.985 donne; in città gli elettori sono 36.680 (17.340 uomini e 19.340 donne). Dopo Rieti, il Comune della provincia con il più alto numero di elettori chiamati alle urne è Fara in Sabina (10.143 di cui 4.972 uomini e 5.171 donne). Marcetelli è il Comune con il minor numero di elettori (68 equamente suddivisi tra maschi e femmine) seguito da Micigliano dove alle urne saranno chiamati in 103 (60 uomini e 43 donne).

Calisse a Pontida: “Felice e molto emozionato”

Aperta la corsa per occupare un posto in Parlamento. Rieti, di sicuro, almeno sulla carta non sembra in grado di riproporre quattro parlamentari (un vero primato) come accaduto nell’ultima legislatura. Di quella pattuglia l’unico a ricandidarsi è Paolo Trancassini, il coordinatore laziale di Fratelli d’Italia punta a Montecitorio nel collegio uninominale Lazio 2 da capolista. Per la Camera corre anche Alessio Angelucci per Centro Democratico. E’ secondo nel proporzionale Lazio 2 e capolista nell’uninominale Veneto 1. Nel Pd in lizza il sindaco di Cantalice, Silvia Boccini, e Letizia Carosella. Corsa al Senato nel collegio Lazio 2 per Silvia Boccini. Per la Camera, nel plurinominale Lazio 2 (Viterbo, Rieti, Civitavecchia Monterotondo). Forza Italia, punta sul coordinatore del partito a livello provinciale, Sandro Grassi: corre alla Camera, secondo, nel listino bloccato per il collegio Lazio 2.

I volontari di Nome Officina ripuliscono viale Maraini

In corsa c’è anche Gian Piero Marroni: il segretario reatino di Sinistra Italiana cerca un posto alla Camera da capolista nel proporzionale. L’ex consigliere comunale uscente di M5S, Roberto Casanica è candidato nell’uninominale alla Camera oltre a Roberta Cuneo, sindaco di Fara in Sabina, in corsa per la Lega alla Camera. Ci prova anche il medico Massimo Ruggeri: dopo l’esperienza elettorale nel terzo polo per le Comunali con “Rieti in Salute”, è quarto nel proporzionale Lazio2 per il Senato con Azione-Italia Viva. Quindi Laura Ciacci (Alleanza Verdi Sinistra) candidata alla Camera e Nicoletta Carotti candidata per Italia Sovrana e Popolare) alla Camera tra gli uninominali.

Caro energia, rischiano la chiusura 360 aziende agricole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.