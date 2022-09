Rieti, Gli studenti: "Accesso pericoloso ai moduli scolastici del PalaMalfatti"

Monica Puliti 25 settembre 2022 a

Oltre 650 studenti raggiungono ogni mattina i 3 moduli scolastici installati dalla Provincia nell’area antistante il PalaMalfatti per andare incontro a una duplice esigenza: sopperire agli istituti lesionati dal sisma di 6 anni fa e far fronte alla necessità di nuovi e più ampi spazi per via del Covid. Quei moduli infatti, a ridosso della cittadella dello sport, accolgono 30 aule nelle quali sono distribuiti per lo più i ragazzi del liceo scientifico Jucci, orfani della loro succursale di via Piselli sgomberata all’indomani del terremoto e, in parte minore, dell’istituto Rosatelli. Un bel via vai di pedoni che si riversano all’ingresso e all’uscita dai moduli in una zona caratterizzata da strade – via Oreste di Fazio – ad alto scorrimento di traffico e da attraversamenti non proprio agevoli. Sono stati i ragazzi stessi a segnalare la situazione di rischio che si è creata in quell’area per via dei moduli, chiedendo che venga migliorata la viabilità sia per le loro famiglie che per i professori che, soprattutto, per loro stessi.

Nella zona è infatti difficile sostare con le macchine sia in coincidenza dell’orario di ingresso che di uscita dalle lezioni, per non parlare delle difficoltà ad attraversare le strade che delimitano lo spazio riservato ai moduli, specie in via Di Fazio poiché, dicono i ragazzi, in quel tratto le auto corrono veloci rappresentando un serio pericolo per i pedoni nonostante la presenza di strisce per l’attraversamento.Un aumento del traffico per un quartiere, quello di Villa Reatina, che negli ultimi anni oltre a un progeto di riqualificazione importante ha allo stesso tempo conosciuto un incremento demografico e di conseguenza dell’aumento del volume di traffico che in parte dovrebbe essere alleggerito dalla variante di collegamento tra la Salaria e via Di Fazio in via di ultimazione.

“Manderemo i vigili negli orari più critici a regolare la viabilità - rassicura gli studenti l’assessore alla Polizia locale, Oreste De Santis –. Interverremo quanto prima, nessun problema a proposito” sottolinea, consapevole che l’area del PalaMalfatti si presta a difficoltà di vivibilità da parte di pedoni e anche macchine. Pagati con 2 milioni di finanziamento statale, ai 3 moduli in questione, ricordiamo, se ne aggiungono un quarto, di 8 aule, presso il polo didattico di Passo Corese, destinato agli studenti del liceo Rocci e dell’Aldo Moro, e un quinto, composto di 10 aule, in un’area adiacente all’istituto per Geometri di Rieti, in via Ricci, che accoglie gli studenti dell’istituto pedagogico Elena Principessa di Napoli.

