Rieti, caro-bollette manda in crisi le piscine della provincia

Le piscine reatine rischiano di finire sott’acqua sotto il peso del caro-bollette. I rincari energetici rischiano di fare ancora più danni del Covid che ha tenuto gli impianti a lungo chiusi. E la preoccupazione maggiore dei gestori presenti sul territorio è quello di non riuscire a fare fronte alle spese di luce e gas. Una sciagura, l’ennesima, per chi stava cercando di risollevarsi dalla crisi dovuta alla pandemia. E così, almeno per il momento, si cerca di correre ai ripari rimodulando orari e i prezzi. Gas ed elettricità servono a scaldare l'acqua, far funzionare le pompe, illuminare e riscaldare gli spogliatoi e i grossi ambienti che contengono le vasche: migliaia di metri quadrati da tenere in temperatura anche se i margini per tagliare sono minimi.

“I rincari delle bollette hanno una incidenza notevole sui costi di gestione - fanno sapere dallo Sporting Club La Foresta, storico centro sportivo cittadino -. I costi sono quadruplicati rispetto allo stesso periodo di un anno fa e diventa difficile per noi andare avanti. I problemi aumenteranno a novembre quando riprenderà a pieno regime l’attività natatoria. Tiriamo avanti con la speranza che le istituzioni intervengano in modo concreto. Per ora saremo costretti ad utilizzare la vasca più piccola e aumentare i costi degli abbonamenti con la speranza di non dover rinunciare ai nostri collaboratori sportivi”. Molte società stanno valutando l’installazione di impianti fotovoltaici ma il rischio è che per quest’anno non si riesca a terminare i lavori. Per molti la stagione è finita in anticipo come accaduto per l’impianto Kyalami Ranch di Contigliano che non ha ritenuto necessario e conveniente “tenere aperta una piscina con una bolletta di oltre 250 euro al giorno con la riduzione della clientela”.

I responsabili della società Centro Italia Nuoto Rieti hanno addirittura alzato bandiera bianca. “Abbiamo rinunciato alla gestione della piscina comunale coperta di via Micioccoli (foto) - hanno spiegato in una nota -. Dal 2017 abbiamo consentito a migliaia di utenti la fruibilità del servizio senza mai interromperlo se non a causa delle chiusure imposte dai vari decreti ministeriali per l’emergenza Covid. L’anno successivo al Covid, abbiamo deciso di supportare enormi sforzi economici per poter consentire la riapertura ma ora abbiamo deciso di dire basta anche a causa dei continui rincari delle utenze in attesa del prossimo bando di affidamento pluriennale che ci consentirà eventualmente di programmare in maniera più precisa e a lungo termine le nostre attività” fanno sapere dal Centro Italia Nuoto. Discorso diverso per la piscina coperta di Campoloniano di proprietà della Provincia e affidata alla Asd Nuoto Rieti. “Faccio un grande in bocca al lupo ai gestori dell'impianto certo che sapranno fare un grande lavoro nonostante il periodo sia tra i più duri. Come Ente possiamo garantire il supporto ai gestori, saremo sempre vigili e disponibili con la società” ha sottolineato il presidente della Provincia Mariano Calisse.

