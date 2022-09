Rieti, furto al centro commerciale. Trentenne ruba vestiti e utensili: arrestato

23 settembre 2022 a

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Rieti hanno arrestato un trentenne di origine siciliana in flagranza di furto aggravato. Il giovane è stato notato dal personale addetto alla vendita del supermercato di un centro commerciale del capoluogo, mentre, con fare sospetto, occultava capi di abbigliamento e utensili sotto il vestiario. Ai militari intervenuti nell’immediatezza dei fatti ha fornito false generalità. Non è stato difficile, però, per i carabinieri, risalire in breve tempo alla vera identità dell’uomo, che è stato tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale di Rieti, in attesa di giudizio. Oltre che del furto, sarà chiamato a rispondere anche del reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità. La refurtiva, di valore economico relativamente modesto, è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale.

