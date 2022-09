Rieti, concluso il Tour della Asl dedicato alla prevenzione oncologica

20 settembre 2022 a

Con le tappe di sabato e domenica scorsi nei Comuni di Poggio Bustone e Poggio Moiano si è concluso il ‘Tour 2022 della Asl di Rieti dedicato alla prevenzione oncologica’. Un evento itinerante nato da un progetto di welfare per le aree interne del nostro territorio realizzato grazie ad un poliambulatorio mobile di oltre 100 mq, provvisto di sale visita e di attesa.

Nel corso dell’anno 2022 la Asl di Rieti ha toccato 9 comuni del territorio della provincia ed effettuato, grazie ai professionisti aziendali coinvolti, 900 prestazioni tra consulti, ecografie della mammella, pap test e HPV test per lo screening citologico, distribuzione dei kit per lo screening del colon retto, oltre alle prenotazioni dirette per lo screening mammografico.

La chiusura dell’evento itinerante coincide con l’avvio della programmazione dedicata all’Ottobre Rosa, il mese rosa della prevenzione oncologica, che la Asl di Rieti sta elaborando per offrire, ad una fascia ampia della popolazione, esami diagnostici e consulti gratuiti.

